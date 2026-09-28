Honor Magic 9 Pro Max chuẩn bị trình làng bộ phụ kiện Photography Master Kit với khả năng chụp Mặt Trăng ấn tượng, thậm chí được ví như một chiếc kính thiên văn thu nhỏ.

Ảnh chụp bằng bộ phụ kiện Honor Photography Master Kit. Ảnh: Honor

Honor thách thức iPhone 18 Pro bằng khả năng chụp Mặt Trăng

Cuộc chiến giành vị trí smartphone có camera tốt nhất đã diễn ra từ rất lâu, gần như kể từ khi điện thoại được tích hợp camera.

Mới đây, Honor tiếp tục gia nhập cuộc đua với đoạn teaser mới dành cho Magic 9 Pro Max, trong đó hãng khoe những bức ảnh Mặt Trăng mùa thu có độ chi tiết đáng chú ý.

Tuy nhiên, Honor không chỉ muốn gây ấn tượng bằng camera tích hợp trên điện thoại.

Điểm đặc biệt nằm ở một bộ phụ kiện nhiếp ảnh hoàn toàn mới, được hãng giới thiệu với tên gọi Photography Master Kit.

Sự kiện ra mắt toàn cầu chính thức của Honor Magic 9 Pro Max được lên lịch vào ngày 28/9.

Trước thời điểm đó, Honor đã hé lộ bộ phụ kiện camera với một câu hỏi đầy thách thức: "Who else can do that?" (Còn ai có thể làm được điều đó?).

Nếu bỏ qua những bộ phụ kiện nhiếp ảnh dành cho smartphone từng xuất hiện trong vài năm qua, câu trả lời có lẽ là không nhiều.

Dù vậy, những bức ảnh được Honor công bố thực sự gây chú ý, đặc biệt khi chúng cho thấy khả năng tiếp cận các chủ thể ở khoảng cách rất xa.

Hai ống kính tele biến Magic 9 Pro Max thành "kính thiên văn"

Trung tâm của Photography Master Kit là hai ống kính chuyển đổi tele có thể gắn trực tiếp vào camera chính của Honor Magic 9 Pro Max.

Honor hé lộ khả năng nhiếp ảnh của Magic 9 Pro Max. Ảnh: Honor

Đầu tiên là Honor Thumb, một ống kính tiêu cự 200mm có thiết kế tương đối nhỏ gọn, hướng tới khả năng tăng đáng kể mức zoom quang học của smartphone mà không cần sử dụng một hệ thống máy ảnh chuyên nghiệp cồng kềnh.

Cao cấp hơn là Honor Giant Cannon, phụ kiện có tiêu cự lên tới 500mm với kích thước lớn hơn nhiều.

Đây chính là thiết bị được Honor sử dụng để tạo ra những bức ảnh Mặt Trăng đặc biệt ấn tượng trong đoạn giới thiệu mới.

Với tiêu cự 500mm, hệ thống camera của Magic 9 Pro Max có thể tiếp cận những chủ thể ở rất xa mà camera smartphone thông thường khó có thể tái hiện với mức độ chi tiết tương tự.

Điều đáng chú ý là Honor đang lựa chọn một hướng đi khá khác biệt: thay vì tiếp tục tăng số megapixel hoặc chỉ dựa vào thuật toán xử lý ảnh, hãng bổ sung một hệ thống quang học vật lý bên ngoài nhằm giải quyết giới hạn của ống kính smartphone.

Honor Magic 9 Pro Max sở hữu cấu hình "khủng" đến mức nào?

Honor dự kiến trình làng Magic 9 Pro Max vào ngày 28/9. Đây sẽ là mẫu smartphone đầu tiên của hãng sử dụng tên gọi "Pro Max", đồng thời được định vị ở phân khúc flagship siêu cao cấp.

Theo các thông tin rò rỉ, Magic 9 Pro Max có thể sở hữu viên pin silicon-carbon dung lượng lên tới 8.800 mAh, một con số cực lớn đối với smartphone hiện nay.

Video rò rỉ cảnh mở hộp cho thấy toàn cảnh chiếc Honor Magic 9 Pro Max sắp ra mắt. Ảnh: Huawei Central/YouTube

Hệ thống camera cũng là điểm nhấn khi máy được cho là trang bị cụm camera kép 200MP, kết hợp công nghệ quang học điện ảnh ARRI.

Honor đồng thời tích hợp một quạt tản nhiệt chủ động nhằm kiểm soát nhiệt độ cho chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiến trình 2nm.

Ở mặt trước, Magic 9 Pro Max dự kiến sử dụng màn hình LTPO OLED 6,8 inch, tần số quét 120 Hz và độ phân giải 1.320 x 2.868 pixel.

Máy có các tùy chọn RAM LPDDR5X 12GB hoặc 16GB, trong khi bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 có dung lượng từ 256GB đến 1TB.

Nếu những thông số này được xác nhận, Magic 9 Pro Max sẽ không chỉ là một smartphone tập trung vào nhiếp ảnh mà còn là một trong những thiết bị có cấu hình phần cứng mạnh nhất của Honor.

Bộ camera rời là tương lai hay chỉ là "chiêu" tiếp thị?

Sự xuất hiện của Photography Master Kit đặt ra một câu hỏi lớn đối với ngành smartphone: Liệu các bộ camera rời sẽ trở thành bước tiến tiếp theo của nhiếp ảnh di động, hay chỉ là một trào lưu nhất thời?

Các nhà sản xuất dường như đang tiến gần tới giới hạn vật lý của cảm biến smartphone.

Ngay cả khi điện thoại được trang bị cảm biến 1 inch với độ phân giải lên tới 200MP, ống kính vẫn là một trong những yếu tố quan trọng hạn chế khả năng thu sáng và chất lượng hình ảnh quang học.

Nói cách khác, việc tiếp tục tăng số megapixel không thể giải quyết tất cả vấn đề. Khi cảm biến đã đủ lớn và mạnh, giới hạn tiếp theo nằm ở hệ thống ống kính.

Các bộ phụ kiện như Photography Master Kit của Honor có thể xem là một giải pháp để vượt qua nút thắt này. Tuy nhiên, chúng cũng đi kèm không ít bất tiện.

Vivo X500 là cũng mẫu smartphone theo xu hướng sử dụng bộ phụ kiện nhiếp ảnh. Ảnh: PhoneArena

Trước hết là chi phí. Người dùng có thể phải chi thêm khoảng 200-400 USD cho một bộ phụ kiện camera, một khoản tiền không nhỏ sau khi đã bỏ ra số tiền lớn để mua một flagship.

Vấn đề tiếp theo là tính cơ động. Những ống kính cỡ lớn khiến smartphone trở nên cồng kềnh, cần thêm túi đựng và thời gian chuẩn bị trước khi chụp.

Khi gắn phụ kiện, một chiếc điện thoại vốn được thiết kế để sử dụng nhanh chóng có thể trở nên khá nặng nề và khó thao tác.

Vì vậy, vẫn còn quá sớm để kết luận các bộ camera rời sẽ trở thành xu hướng lâu dài. Honor Magic 9 Pro Max có thể chứng minh rằng smartphone vẫn còn dư địa để tiến xa hơn trong nhiếp ảnh, nhưng việc người dùng có chấp nhận mang theo một "khẩu đại bác" 500mm bên mình hay không lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)