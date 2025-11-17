Vào 15h30 chiều nay (17/11), biển số ô tô ngũ quý 8 của TPHCM 51B-888.88 đã được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa lên sàn đấu giá trực tuyến, thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo dân chơi biển số đẹp.

Kết quả, biển số ngũ quý 8 nói trên được một tài khoản trả giá cao nhất 3,26 tỷ đồng sau 25 phút đấu giá chính thức và 10 vòng gia hạn.

Biển số 51B-888.88 được trả giá cao nhất 3,26 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình của VPA

Theo giới chơi biển số đẹp, số 8 trong tiếng Hán Việt là "bát", có phát âm khá giống với từ "phát", có ý nghĩa là phát tài phát lộc, làm ăn tấn tới, công việc viên mãn, tiền tài đủ đầy. Biển số ngũ quý 8 được liệt vào hàng siêu VIP về độ độc hiếm, có giá trị tương đương với ngũ quý 9, nhất là khi được gắn với đầu số của các thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM.

Trước khi phiên đấu giá chiều 17/11 diễn ra, trên một số diễn đàn về biển số đẹp, nhiều người đã dự đoán mức giá trúng đấu giá cho biển số ngũ quý 8 này sẽ vào khoảng trên dưới 10 tỷ đồng. Do đó, mức chốt khá khiêm tốn 3,26 tỷ nói trên được cho là khá thấp, nhất là đối với đầu số của TPHCM.

Trước đó, nhiều biển số ngũ quý 8 từng được ghi nhận mức trả giá với số tiền rất cao đến trên dưới 20 tỷ đồng, nhưng lại thường xuyên bị người thắng đấu giá "bỏ cọc" và phải đấu giá lại.

Có thể kể đến như biển số 88A-888.88 (Phú Thọ) từng chốt giá 21,325 tỷ đồng, sau đó bị bỏ cọc và đấu lại với mức trả cao nhất 14,88 tỷ đồng; 30K-888.88 (Hà Nội) - 20,08 tỷ đồng, sau đó bị bỏ cọc và đấu lại với mức chốt 8,2 tỷ đồng hay 43A-888.88 (Đà Nẵng) - 17,685 tỷ đồng, sau đó đấu lại với mức trả cao nhất 5,9 tỷ đồng...

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), tính từ ngày bắt đầu đấu giá biển số (15/9/2023) đến nay, tổng cộng đã có 150.914 biển số được đấu giá thành công, với tổng giá trị tương đương hơn 8.300 tỷ đồng. Trong số này, có 87.939 biển số ô tô, đạt giá trị hơn 7.500 tỷ đồng và 62.975 biển số xe máy, tương đương hơn 804 tỷ đồng. Số tiền thực tế đã được chuyển vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách nhà nước là khoảng 8.100 tỷ đồng.

Bạn có nhận định thế nào về mức giá trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!