Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa trực tiếp xuống tàu cá tuyên truyền thông tin pháp luật cho ngư dân.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân và ngư dân khu vực biên giới biển. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phòng chống ma túy, mua bán người, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2026, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tổ chức 38 buổi tuyên truyền với 2.131 lượt người tham gia. Song song với các hình thức tuyên truyền trực tiếp, Đồn Biên phòng Hải Hòa còn đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đăng tải nhiều tin, bài trên Báo và Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Biên phòng; đăng tải hàng trăm tin, bài trên trang Facebook của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, gần 35 giờ phát thanh được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống một cách thường xuyên, kịp thời.

Bên cạnh đó, đơn vị đã trao 250 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân vươn khơi bám biển; phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Những thông tin thiết thực về pháp luật, chủ quyền biển đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phòng chống tội phạm được chuyển tải bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân khu vực biên giới biển.

Xác định ngư dân vừa là chủ thể phát triển kinh tế biển, vừa là lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Đồn Biên phòng Hải Hòa luôn đồng hành cùng bà con trong quá trình vươn khơi bám biển. Đi cùng với công tác tuyên truyền, đơn vị cũng thường xuyên tuần tra xuống cơ sở/ thực địa để hỗ trợ thực hiện các thủ tục xuất, nhập bến; cung cấp thông tin về thời tiết, ngư trường, tình hình an ninh trên biển và các biện pháp bảo đảm an toàn trong khai thác hải sản cho ngư dân.

Thông qua các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn; đơn vị cũng đã kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khi gặp thiên tai hoặc sự cố trên biển. Thông qua những hoạt động thiết thực đó, ngư dân không chỉ được tiếp cận kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ sản xuất mà còn được nâng cao kiến thức pháp luật, qua đó yên tâm lao động, phát triển kinh tế và tích cực chủ động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp sức tri thức cho thế hệ tương lai

Đồn Biên phòng Hải Hòa triển khai dán mã QR hòm thư điện tử tố giác tội phạm, tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông số.

Bên cạnh công tác tuyên truyền trực tiếp, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của người dân. Đơn vị triển khai dán mã QR hòm thư điện tử tố giác tội phạm, tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông số, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn thông tin chính thống và tương tác với lực lượng chức năng khi cần thiết.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Hải Hòa thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về chuyển đổi số, kiến thức biển đảo, phòng chống thiên tai, kỹ năng bảo đảm an toàn trên biển và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác, nuôi trồng thủy sản. Việc tận dụng các nền tảng số không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn giúp người dân từng bước làm quen với môi trường số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tri thức trong đời sống hằng ngày.

Song song với việc xóa nghèo thông tin, hành trình mang ánh sáng tri thức về vùng biển cũng được đặc biệt chú ý tới thế hệ tương lai. Cụ thể, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã duy trì hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường”, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong chăm lo cho thế hệ trẻ nơi biên giới biển.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Hải Hòa đang nhận đỡ đầu 9 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hướng dẫn kỹ năng sống, bồi dưỡng ý thức học tập và rèn luyện đạo đức cho các em. Những hoạt động thiết thực trong chuyển đổi số và công tác chăm lo giáo dục đã góp phần nâng cao dân trí, lan tỏa tri thức trong cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Thời gian tới, Đồn Biên phòng Hải Hòa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; nâng cao chất lượng các chương trình an sinh xã hội và đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế biển. Qua đó góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và phát triển bền vững.