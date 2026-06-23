Cao Bằng:

Xác định rằng tăng cường năng lực tiếp cận thông tin cho các cơ quan, đơn vị, người dân là một trong những giải pháp then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác dân tộc.

Theo báo cáo mới đây của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng, trong 5 tháng đầu năm 2026, Sở đã chủ động triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số" năm 2026 trên địa bàn tỉnh, giúp đồng bào vùng sâu, vùng xa từng bước xóa bỏ khoảng cách địa lý, tiếp cận nhanh chóng với tri thức và tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số" đang được tích cực triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Để tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo thông tin, tỉnh Cao Bằng chú trọng việc xây dựng và vận hành các nền tảng số thân thiện, thiết thực với đời sống người dân. Tỉnh đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và người dân khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng và Phần mềm Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc tỉnh Cao Bằng. Qua những “cầu nối” thông tin hai chiều hữu hiệu này, người dân không chỉ được cập nhật kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn có thể trực tiếp phản ánh, tương tác với chính quyền về các vấn đề dân sinh.

Song song với “dòng chảy” thông tin số hóa, kênh thông tin truyền thống qua báo in vẫn được duy trì đều đặn để phục vụ các địa bàn đặc thù. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2026, địa phương đã thực hiện cấp báo định kỳ cho 1.462 người có uy tín với tổng số lượng lên tới 26.316 tờ báo, gồm 24.854 tờ Báo Cao Bằng và 1.462 tờ ấn phẩm Dân tộc và Phát triển cuối tuần. Người có uy tín là lực lượng nòng cốt giúp lan tỏa thông tin chính thống từ báo chí đến tận các thôn, bản.

Giảm nghèo thông tin tại Cao Bằng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tin tức thời sự mà còn trang bị kiến thức, kỹ năng sinh kế cho người dân. Bởi thế, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã tích cực chuẩn bị tổ chức 12 lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ cơ sở và cộng đồng. Nội dung tập huấn nhấn mạnh những vấn đề thực tế mà đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang cần như: Kỹ năng phát triển cộng đồng bền vững và các phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo; Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; Kỹ năng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng; Nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm…

Những lớp tập huấn theo kiểu "cầm tay chỉ việc" sẽ giúp đồng bào chuyển hóa nhận thức thành hành động, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian tới, tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng biên giới để đảm bảo không một người dân nào bị bỏ lại phía sau trong tiến trình tiếp cận thông tin và phát triển xã hội.