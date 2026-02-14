MC Mai Ngọc tổ chức tiệc tất niên, gói bánh chưng trong biệt thự nhà chồng. NSND Việt Anh kỷ niệm chặng đường tình yêu bên bà xã Chân Chân dịp Lễ Tình nhân 14/2.
Trong những ngày cận Tết, hoa hậu Lương Thùy Linh đã có buổi sáng đặc biệt khi thức dậy từ 5h sáng để tham gia hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Người đẹp đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho trẻ em đang chống chọi với bệnh ung bướu.
Sau những giờ lao động hăng say, gần 200 suất cơm ấm nóng với đầy đủ chất dinh dưỡng đã được hoàn thiện và chuyển đến tay các em nhỏ. Lương Thùy Linh tâm sự khi nhìn thấy các em và gia đình đến nhận suất ăn, cô hạnh phúc.
Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, những ngày cuối năm Lương Thùy Linh ấp ủ một dự án mới với vai trò MC mang tên Vẫn câu hỏi cũ - Năm nay ổn không. Talkshow sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz, cùng nhau nhìn lại năm qua qua những câu chuyện chân thật và đầy cảm xúc.
Lương Thùy Linh chia sẻ về việc nấu cơm từ thiện:
=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.