Tin sao Việt 14/2: MC Mai Ngọc tổ chức gói bánh chưng tại biệt thự nhà chồng ở thành phố Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). Cô mời 1 số bạn bè thân thiết từ Hà Nội về chung vui cùng gia đình.

NSND Việt Anh đăng ảnh kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân 14/2 bên vợ Chân Chân kém 36 tuổi. "Bước tiếp nha người ơi", ông nhắn nhủ bạn đời.

Diva Hồng Nhung tươi tắn, mong truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Nghệ sĩ Quang Minh tuổi 67 vẫn phong độ bên vợ trẻ.

MC Thụy Vân cầm trịch chương trình "Hoa xuân ca" dịp cuối năm.

Huyền Lizzie cảm nhận sắc xuân len lỏi qua từng ngõ phố.

Diễn viên Thu Trang, Minh Dự và Ngân Quỳnh vẫn còn tất bật trên phim trường.

Ca sĩ Văn Mai Hương tung bộ ảnh ngọt ngào sau khi vai diễn của cô nhận phản hồi tích cực trong "Thỏ ơi".

Sơn Tùng M-TP thảnh thơi vì được tận hưởng kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Ca sĩ Đức Phúc check-in sân bay về quê sau 1 năm vất vả cày cuốc.

Ca sĩ Bảo Anh được khen lấy lại vóc dáng sau nhiều thăng trầm.

Diễn viên Phanh Lee diện áo dài, đeo trang sức ngọc trai chụp ảnh Tết.

Trong những ngày cận Tết, hoa hậu Lương Thùy Linh đã có buổi sáng đặc biệt khi thức dậy từ 5h sáng để tham gia hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Người đẹp đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện viên chuẩn bị bữa ăn miễn phí cho trẻ em đang chống chọi với bệnh ung bướu.

Hoa hậu Lương Thùy Linh dành thời gian làm từ thiện những ngày giáp Tết.

Sau những giờ lao động hăng say, gần 200 suất cơm ấm nóng với đầy đủ chất dinh dưỡng đã được hoàn thiện và chuyển đến tay các em nhỏ. Lương Thùy Linh tâm sự khi nhìn thấy các em và gia đình đến nhận suất ăn, cô hạnh phúc.

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, những ngày cuối năm Lương Thùy Linh ấp ủ một dự án mới với vai trò MC mang tên Vẫn câu hỏi cũ - Năm nay ổn không. Talkshow sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz, cùng nhau nhìn lại năm qua qua những câu chuyện chân thật và đầy cảm xúc.

Lương Thùy Linh chia sẻ về việc nấu cơm từ thiện:

Thúy Ngọc - Minh Phi