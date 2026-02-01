Phim Thỏ ơi là dự án điện ảnh chào sân Tết 2026 của Trấn Thành. Tác phẩm với thời lượng 127 phút, dán nhãn 18+, thuộc thể loại tâm lý - lãng mạn.

Trấn Thành trở lại mùa phim Tết 2026 với "Thỏ ơi".

Phim lấy bối cảnh một talk show nơi "Chị Bờ Vai" LyLy là người dẫn dắt. Tại đây, những khách mời giấu mặt sẽ xuất hiện, chia sẻ những biến cố, bí mật của mình.

Ba cặp đôi trong phim: Vợ chồng Hải Lan (Văn Mai Hương) - Ngọc Sơn (Quốc Anh); Hải Linh (LyLy) - Thế Phong (Vĩnh Đam) và Nhật Hạ (Pháo) - Trung Kim (Trấn Thành) tạo nên tuyến nội dung hấp dẫn cho phim.

Sau buổi công chiếu, phim nhận được phản hồi tích cực từ giới truyền thông. Nhiều người đánh giá nỗ lực của Trấn Thành ở vai trò đào tạo dàn diễn viên gồm những gương mặt mới toanh.

Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng nỗ lực trong việc xây dựng tình huống với những cú twist (cú lật) vừa đủ tạo hiệu ứng bất ngờ cho người xem.

Tuy nhiên, có ý kiến nhận định phim có lời thoại ồn ào, đệm nhiều tiếng lóng dễ gây ảnh hưởng tới giới trẻ. Trước đó, Trấn Thành cũng từng gây tranh cãi với vấn đề tương tự ở Nhà bà Nữ, Bố già…

Trước thắc mắc trên, Trấn Thành lên tiếng phản hồi. Đạo diễn dẫn chứng phim của anh được gắn nhãn T18 - tức khán giả dưới 18 tuổi không được vào rạp.

Trấn Thành bên 2 diễn viên Quốc Anh và Văn Mai Hương.

“Mỗi bộ phim đều có đối tượng của họ. Những người trên 18 tuổi không thể gọi là còn trẻ nữa. Phụ huynh sinh con ra phải quản lý con mình, chứ không nên cấm người ta làm phim.

Tôi hỏi thật, hầu hết mọi người ở đây có từng lén xem phim không? Khi trưởng thành, mỗi người có những lựa chọn nói hay không nói những từ đó. Tất cả đều có sự lựa chọn của mỗi người”, anh phản biện.

Tại phòng vé Tết năm nay, chỉ duy nhất Thỏ ơi của Trấn Thành gắn nhãn T18. Điều này được cho là yếu tố bất lợi đối với doanh thu phim trước bối cảnh cuộc chiến giữa các đối thủ.

Trấn Thành khẳng định anh chưa bao giờ lo lắng về chuyện dán nhãn sẽ ảnh hưởng đến sự đón nhận của người xem.

Đạo diễn dẫn chứng Mai cũng từng phân loại T18 và mang về hơn 520 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất và được đánh giá tốt nhất của anh.

Dàn diễn viên trẻ trong phim. Trừ Quốc Anh, các gương mặt còn lại đều lần đầu lấn sân diễn xuất.

"Khi đã làm phim, tôi muốn làm nó đến nơi đến chốn. Tôi phải làm sao để khán giả tin vào câu chuyện. Nếu tự giới hạn mình vì những con số đó mới là rào cản", anh bày tỏ.

Lần đầu đóng phim, Văn Mai Hương bất ngờ nhận được phản hồi tích cực ngoài mong đợi. Nhân vật Hải Lan chua ngoa, đanh đá, nhưng ẩn sau là những tổn thương quá khứ khó giãi bày được nữ ca sĩ thể hiện duyên dáng, tự nhiên.

Nữ ca sĩ kể trước đây từng diễn xuất nhưng chỉ dừng ở khuôn khổ MV cá nhân. Trong khi đó, một phim điện ảnh thời lượng hơn 2 tiếng nên toàn bộ khuyết điểm sẽ dễ bị phơi bày trước người xem. Từ khi đọc kịch bản, Văn Mai Hương thấy thích Hải Lan. Cô nhìn cả vào điều thú vị lẫn góc khuất của nhân vật để từ đó nghiên cứu, trau dồi.

“Hải Lan có phần nào đấy khá giống tôi nhưng cũng có phần khác. Tôi sinh ra trong lòng phố cổ Hà Nội nên có những điều của nhân vật tôi được nhìn thấy đâu đó từ các cô, các mẹ, các bà hàng xóm. Tôi đã cố gắng đầu tư cho nhân vật và càng may mắn khi có anh Trấn Thành hỗ trợ”, Văn Mai Hương nói.

Trong dàn diễn viên, ngoại trừ Quốc Anh từng đóng Bộ tứ báo thủ, các gương mặt còn lại lần đầu đóng phim. Trấn Thành thừa nhận đây là ván bài mạo hiểm, anh chấp nhận vì đánh giá các gương mặt này hợp màu sắc của tác phẩm.

Ngoài ra, đạo diễn muốn thử thách bản thân bằng cách tìm những nhân tố mới, từ đó gây bất ngờ cho người xem.

Rapper Pháo tiết lộ phân cảnh nhớ mãi là cảnh cắt bánh kem và khóc một mình trong ngày sinh nhật của Nhật Hạ. Lúc đầu diễn Pháo không thể khóc được, nhưng đạo diễn Trấn Thành đứng bên tai mắng Pháo “em là một diễn viên vô tổ chức”, lúc ấy Pháo mới khóc. Sau đó anh Thành cũng xin lỗi Pháo, vì đấy là cách duy nhất để cô nhập vai.

Ngoài các diễn viên chính Pháo, LyLy, Vĩnh Đam, dự án quy tụ Ngọc Hoa, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Gil Lê, BB Trần... Phim dự kiến khởi chiếu 17/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), cạnh tranh trực tiếp cùng Mùi phở, Nhà ba tôi 1 phòng và Báu vật trời cho.

