Sáng 21/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM tổ chức đấu giá bộ trang sức đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với giá khởi điểm 25 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá đầu tiên là đôi bông tai bằng kim loại màu trắng có giá khởi điểm hơn 9,4 tỷ đồng. Chiếc thứ nhất đính một viên kim cương tự nhiên đường kính 10,7mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, nặng 2,9g. Chiếc thứ hai đính một viên kim cương tự nhiên đường kính 10,58mm, độ tinh khiết VVS-1, cấp màu E, nặng 2,89g.

Bà Trương Mỹ Lan

Tài sản thứ 2 là dây chuyền đính đá màu trắng có giá khởi điểm hơn 8,89 tỷ đồng. Điểm nhấn là mặt dây chuyền gắn viên kim cương tự nhiên có đường kính 12,67mm, chiều cao 7,66 mm, độ tinh khiết VVS-2, cấp màu G, trọng lượng lên đến 18,25g. Trên mặt dây chuyền còn kết hợp hàng loạt viên kim cương tự nhiên phụ, bao gồm: 5 viên tròn, 5 viên giọt nước, 4 viên vuông và 1 viên oval có chất lượng từ VVS đến VS.

Tài sản thứ 3 là chiếc nhẫn đính đá màu trắng với viên kim cương tự nhiên gắn trên nhẫn có đường kính lên tới 14,1mm, chiều cao 8,52 mm, độ tinh khiết VS-1, cấp màu G, trọng lượng 7,11g. Giá khởi điểm là hơn 6,6 tỷ đồng.

Cả 3 tài sản trên đều chỉ có một khách hàng là bà Trương Thị Thanh Hiền (trú tại TPHCM) đủ điều kiện tham gia đấu giá. Do đó, đấu giá viên đã công bố bà Hiền trúng đấu giá cả 3 tài sản. Chiếc nhẫn được bà Hiền mua với giá 6,7 tỷ đồng; dây chuyền và bông tai được mua với giá khởi điểm.