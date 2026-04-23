Cục Thi hành án dân sự TPHCM vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá 3 ô tô hạng sang của bị án Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các doanh nghiệp liên quan.

Trong đó, xe BMW biển số 50L-069.47 đứng tên Công ty CP Đầu tư Times Square Việt Nam (đăng ký năm 2016), giá khởi điểm hơn 966,6 triệu đồng.

Xe Lexus biển số 51A-942.85 thuộc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (đăng ký ngày 6/6/2016), giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Xe ô tô biển số 51F-199.99, loại 4 chỗ, màu trắng, nhãn hiệu Maybach, thuộc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (đăng ký ngày 27/1/2015), có giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.

Đối với 3 ô tô trên, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đang lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện bán đấu giá. Thời hạn nhận hồ sơ là 3 ngày làm việc, từ 21/4 đến 24/4/2026, kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Cục Thi hành án dân sự TPHCM (bộ phận văn thư), số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TPHCM.

Trước đó, cơ quan này cũng công bố kết quả thẩm định hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan. Theo chứng thư thẩm định, túi Hermès size 25 màu trắng, đính đá ở khóa và viền, được định giá hơn 1,7 tỷ đồng; túi Hermès size 30 màu trắng, không đính đá, có giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo tổng hợp từ hai bản án, bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, buộc bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 trái chủ và hơn 673.000 tỷ đồng cho Ngân hàng SCB.