Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 36 người trong đường dây cho vay núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang phục, với lãi suất lên đến hơn 500% mỗi năm.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 36 người để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm kinh doanh, phát hiện nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký cho thuê trang sức, quần áo nhưng thực chất tổ chức cho vay lãi nặng.

Biến tiền vay thành hợp đồng thuê vàng

Theo điều tra, các nhóm này thuê mặt bằng, trưng bày vàng, trang sức và quảng cáo trên Facebook, Zalo, website với nội dung như “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp” để thu hút khách hàng.

Công an khám xét một doanh nghiệp. Ảnh: CA

Người có nhu cầu vay phải cung cấp căn cước công dân, thông tin VNeID, sao kê tài khoản, nơi ở và việc làm. Số tiền vay được quy đổi thành vàng, sau đó hai bên ký hợp đồng cho thuê tài sản. Khách nhận vàng đem bán lấy tiền mặt, hằng ngày trả lãi và hoàn trả số vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn.

Để che giấu bản chất giao dịch, các đối tượng chia tiền lãi thành nhiều khoản như phí thuê vàng, phí hồ sơ, phí dịch vụ và phí gia hạn. Một số nơi còn lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, đẩy giá thuê trang phục lên cao bất thường nhằm hợp thức hóa khoản lãi.

Cơ quan điều tra xác định lãi suất thực tế tại các nhóm này lên đến hơn 500% mỗi năm.

Hoạt động quảng bá cho thuê vàng. Ảnh: CA

Hàng loạt doanh nghiệp bị bóc gỡ

Từ vụ việc do Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện trong quá trình tuần tra ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long (SN 1997, Hà Nội) điều hành, cùng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, Hà Nội) góp vốn.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc Hộ kinh doanh Đại Phát Gold tại quận Tân Bình cũ và Thịnh Vượng Gold ở Đồng Nai để cho vay. Từ tháng 5/2026, các đối tượng đã cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng. Lãi suất được xác định từ 292% đến 544,78% mỗi năm.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khi khách cần vay khoản lớn, Long liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1997), người cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group, đã cho gần 100 khách hàng vay tiền.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện nhiều cơ sở khác có phương thức hoạt động tương tự.

Tại Công ty TNHH Huy Anh Jewelry ở phường Hòa Hưng, lực lượng chức năng thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách vay, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng.

Công ty TNHH An Phát Jewelry ở phường Vườn Lài bị xác định có 32 hợp đồng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng.

Nhiều cơ sở núp bóng cho thuê vàng, trang sức để cho vay lãi nặng. Ảnh: CA

Chi nhánh Công ty CP Fashion VIP 999 tại phường Minh Phụng sử dụng hợp đồng giả cách cho thuê vàng kèm váy dự tiệc để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng. Trong khi đó, Công ty THT tại phường Long Trường cũng bị xác định có hoạt động cho vay do Lê Thanh Tùng (SN 1982, Hà Nội) chủ mưu, điều hành.

Tại Công ty TNHH LT3 Luxury ở xã Nhà Bè, cơ quan điều tra xác định có 21 khách vay, số tiền thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng và đang truy tìm Tống Duy Long (SN 1989), giám đốc công ty.

Đối với Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999 tại phường An Phú Đông, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Duy Đạt (SN 1999, Hà Nội). Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ 21 hợp đồng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Theo Công an TPHCM, các nhóm này có mối liên hệ với nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho thuê vàng khác tại thành phố và một số tỉnh, thành. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời củng cố chứng cứ để làm rõ dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của một số đối tượng liên quan.