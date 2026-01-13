Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Theo đó, cả nước sẽ phát triển gần 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030.

Địa phương được giao chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội lớn nhất cả nước là TPHCM với 181.257 căn. Năm nay, TPHCM phải hoàn thành 28.500 căn.

Trước đó, khi chưa hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM cần hoàn thành 69.700 căn, riêng giai đoạn 2026-2030 là 43.500 căn.

Như vậy, so với chỉ tiêu 43.500 căn giai đoạn 2026-2030 trước khi sáp nhập, TPHCM hiện được giao phát triển số lượng nhà ở xã hội cao gấp hơn 4 lần trong 5 năm tới.

Đứng thứ hai cả nước về chỉ tiêu nhà ở xã hội cần thực hiện là Bắc Ninh với hơn 119.000 căn đến 2030. Trong đó, riêng năm 2027 có chỉ tiêu cao nhất, tỉnh này phải xây dựng trên 25.300 căn.

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Tiếp theo là Hà Nội với 84.000 căn. Năm nay, Thủ đô cần phải phát triển 18.700 căn nhà ở xã hội, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái.

Tây Ninh là địa phương có chỉ tiêu cao thứ 4 cả nước, khoảng 76.500 căn. Vị trí thứ 5 thuộc về Phú Thọ với 60.500 căn.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 103.100 căn nhà ở xã hội, vượt 3% chỉ tiêu. 90 dự án mới được khởi công trong năm ngoái, quy mô 95.630 căn.

Lũy kế đến hết năm 2025, gần 700 dự án nhà xã hội (khoảng 657.440 căn hộ) đang triển khai trên toàn quốc. Trong đó, số dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 62% so với chỉ tiêu của cả đề án 1 triệu căn nhà xã hội.

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao gồm Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An, Hưng Yên. Các thành phố lớn cũng đạt kết quả tốt như Hải Phòng (vượt 23%), Hà Nội (vượt 10%), Đà Nẵng (vượt 9%), TPHCM hoàn thành chỉ tiêu. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang, Gia Lai đạt kết quả thấp.

Chi tiết chỉ tiêu phát triển Nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030: