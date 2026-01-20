Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, khu đô thị mới Hạ Đình do liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (Udic), CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweicco) và CTCP Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Liên quan đến thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án, chủ đầu tư vừa có thông báo điều chỉnh.

Theo đó, ngày 30/12/2025, liên danh đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và UBND phường Thanh Liệt, thông báo lùi thời gian tiếp nhận hồ sơ sang quý I/2026, thay cho kế hoạch ban đầu là quý IV/2025.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình dự kiến mở bán trong quý I/2026. Ảnh: Đình Phong

Trước đó, theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Giá cho thuê tạm tính vào khoảng 150.000 đồng/m2/tháng. Tính ra, giá thuê căn hộ 70m2 dự kiến 10,5 triệu đồng/tháng.

Giá thuê mua 390.000 đồng/m2/tháng, dự kiến căn hộ 70m2 người dân phải trả 27,3 triệu đồng/tháng.

Sở Xây dựng cho biết, chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định theo quy định.

Dự án nhà ở xã hội này được xây dựng trên diện tích khoảng 9.300m2, cao 25 tầng (5 tầng đế, 20 tầng căn hộ) và 1 tầng hầm.

Dự kiến, khi hoàn thành vào quý IV/2027, dự án sẽ cung cấp 440 căn hộ. Trong đó, có 365 căn nhà xã hội có diện tích từ 70-76,2m2. Số lượng nhà ở xã hội để bán gồm 255 căn, 37 căn cho thuê mua, 73 căn cho thuê, còn lại là căn hộ thương mại.