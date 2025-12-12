Theo hãng tin CNN, ông Zhelyazkov tuyên bố từ chức trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 11/12, chỉ vài phút trước khi Quốc hội Bulgaria dự kiến ​​bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông. Động thái diễn ra trước khi Bulgaria gia nhập khu vực đồng Euro vào ngày 1/1/2026.

Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Ảnh: The Peoples Gazette

“Liên minh của chúng tôi đã nhóm họp và thảo luận về tình hình hiện tại, những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và những quyết định mà chúng tôi phải đưa ra một cách có trách nhiệm. Mong muốn của chúng tôi là đạt đến mức mà xã hội kỳ vọng. Quyền lực đến từ tiếng nói của người dân”, ông Zhelyazkov nói khi công bố quyết định từ chức của chính phủ.

Hàng nghìn người Bulgaria đã tập trung biểu tình vào tối 10/12 tại thủ đô Sofia và hàng chục thành phố, thị trấn trên khắp toàn quốc nhằm phản đối các chính sách kinh tế và việc chính quyền đương nhiệm không thể giải quyết nạn tham nhũng. Đây là cuộc biểu tình mới nhất trong một loạt các cuộc biểu tình liên tiếp tại quốc gia ven Biển Đen, cho thấy sự thất vọng của công chúng đối với nạn tham nhũng tràn lan và những chính sách kinh tế gây tranh cãi.

Tuần trước, do các cuộc biểu tình, chính phủ của Thủ tướng Zhelyazkov đã rút lại kế hoạch ngân sách năm 2026, kế hoạch đầu tiên được soạn thảo về việc sử dụng đồng Euro. Các đảng đối lập và các tổ chức khác tuyên bố phản đối kế hoạch bao gồm cả việc tăng đóng góp bảo hiểm xã hội và thuế cổ tức để tài trợ cho chi tiêu nhà nước cao hơn.

Mặc dù chính phủ đã nhượng bộ về kế hoạch ngân sách nhưng các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn không ngừng ở quốc gia đã tổ chức 7 cuộc bầu cử trong 4 năm qua, với lần gần đây nhất là vào tháng 10/2024, trong bối cảnh chia rẽ chính trị và xã hội sâu sắc.

Đầu tuần này, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cũng kêu gọi chính phủ từ chức. Ông Radev, người có quyền lực hạn chế theo Hiến pháp Bulgaria, hiện sẽ yêu cầu các đảng trong quốc hội cố gắng thành lập một chính phủ mới. Nếu cơ quan lập pháp không thể làm điều này, ông Radev sẽ thành lập một chính quyền lâm thời để điều hành đất nước cho đến khi các cuộc bầu cử mới có thể diễn ra.