Kênh ABC News đưa tin, ban tổ chức dự đoán hàng triệu người tham gia các cuộc biểu tình. Ảnh chụp sự kiện tại các thành phố, từ Boston tới Los Angeles cho thấy đám đông khổng lồ mang theo biểu ngữ phản đối các chính sách của chính phủ liên bang như trục xuất hàng loạt người nhập cư.

Biểu tình "No Kings". Video: BBC

Đảng Cộng hòa mô tả các cuộc biểu tình trên là tuần hành "ghét nước Mỹ" và tuyên bố điều đó sẽ kéo dài thời gian chính phủ liên bang phải đóng cửa. Theo các sở cảnh sát địa phương, biểu tình diễn ra hòa bình, không có vụ việc bạo lực hay bắt giữ nào diễn ra.

Ban tổ chức cho hay, khoảng 200.000 người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Washington vào sáng 18/10. Ở New York, hơn 100.000 người đã tham gia biểu tình ôn hòa trên khắp 5 quận của thành phố. Tại đây, các đường phố và vỉa hè, thậm chí cả lối vào các ga tàu điện ngầm, đều chật kín người mang theo những tấm biển có ghi "Dân chủ chứ không phải Quân chủ" và "Hiến pháp không phải là tùy chọn".

Beth Zasloff, một nhà văn kiêm biên tập viên tự do cho biết, cô biểu tình ở New York vì phẫn nộ và đau buồn trước những gì đang diễn ra.

Hãng BBC đưa tin, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi quan điểm mở rộng quyền lực của người đứng đầu Chính phủ Mỹ, sử dụng các sắc lệnh hành pháp để ngăn chặn ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn, giải thể một số bộ phận của chính phủ liên bang, áp đặt thuế quan với nhiều quốc gia khác và triển khai vệ binh quốc gia tới các thành phố bất chấp sự phản đối của các thống đốc tiểu bang.

Tổng thống Trump tuyên bố, những hành động đó là cần thiết để tái thiết một đất nước đang rơi vào khủng hoảng. Nhà lãnh đạo này cũng bác bỏ những cáo buộc ông "độc tài" hay "phát xít". Tuy nhiên, những người chỉ trích cảnh báo, một số động thái của chính quyền vi phạm hiến pháp và là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ.

Các cuộc biểu tình "No Kings" (Không có vua) diễn ra ngày 18/10 trên khắp nước Mỹ là sự tiếp nối của những cuộc biểu tình tương tự diễn ra vào tháng 6. Ban tổ chức là một liên minh gồm Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU), các nhóm Indivisible, 50501 và nhiều tổ chức khác. Họ tiết lộ có hơn 2.600 sự kiện được lên kế hoạch diễn ra trên khắp xứ sở cờ hoa.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump đã bác bỏ việc bản thân được coi là một vị vua. "Họ đang gọi tôi là Vua. Tôi không phải là Vua", ông Trump nhấn mạnh.