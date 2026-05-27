Đưa kỹ năng số đến từng người dân

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua xã Thọ Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống người dân.

Thọ Lập đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số đến từng người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách số.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, lợi ích của công nghệ số. Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng thông qua hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, hội nghị chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở.

Cùng với đầu tư nâng cấp hạ tầng, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, xã phân công từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể phụ trách các nhóm nhiệm vụ trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, sử dụng chữ ký số… đến tận thôn, khu dân cư. Nội dung chuyển đổi số cũng được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhiều người dân đã từng bước thay đổi thói quen, chủ động sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin, thanh toán trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số phục vụ đời sống. Những thao tác từng được xem là khó đối với người dân nông thôn nay dần trở nên quen thuộc ở nhiều thôn trên địa bàn xã.

Đến nay, 100% thôn trên địa bàn xã đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng. Các tổ thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số thiết yếu như thanh toán tiền điện, tiền nước trực tuyến, đăng ký tài khoản dịch vụ công, ứng dụng khám chữa bệnh từ xa, tra cứu thủ tục hành chính… Qua đó giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí và từng bước hình thành kỹ năng sống trên môi trường số.

Thi đua chuyển đổi số, giảm nghèo thông tin

Không chỉ tập trung nâng cao kỹ năng số cho người dân, xã Thọ Lập còn phát động sâu rộng phong trào thi đua chuyển đổi số với phương châm “Mỗi cán bộ, đảng viên là một hạt nhân chuyển đổi số”. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên tham gia hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Mô hình “Gia đình số” cũng đang được triển khai hiệu quả tại nhiều thôn, hướng tới mỗi gia đình có ít nhất một thành viên thành thạo kỹ năng số để hỗ trợ người thân. Mô hình không chỉ giúp lan tỏa kiến thức công nghệ mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các thế hệ trong cộng đồng dân cư.

Trong lĩnh vực giáo dục, các trường học trên địa bàn xã đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng số và an toàn số cho học sinh THCS. Nội dung tập trung vào kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh rủi ro trên không gian mạng và khai thác hiệu quả các nền tảng học tập trực tuyến. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng giúp thế hệ trẻ thích ứng với xã hội số.

Bên cạnh đó, xã Thọ Lập chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn trực tiếp người dân cách lập tài khoản và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được duy trì, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Trong phát triển kinh tế số, việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh và giao dịch cũng từng bước được mở rộng. Người dân chủ động hơn trong thanh toán không dùng tiền mặt, quảng bá sản phẩm và tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, tạo thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh.

Từ phong trào “Bình dân học vụ số”, công nghệ số đang dần trở thành công cụ thiết thực phục vụ học tập, lao động, sản xuất và đời sống của người dân Thọ Lập. Thời gian tới, xã tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.