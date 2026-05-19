Chủ động tạo “lá chắn” trước thông tin xấu độc

Tại xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu, công tác giảm nghèo thông tin đang được xác định là nhiệm vụ quan trọng gắn với đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao dân trí. Toàn xã có 26 bản với hơn 9.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mảng – một trong những dân tộc rất ít người của Việt Nam. Địa phương hiện có 16 bản sinh hoạt tôn giáo, 17 điểm nhóm, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đời sống người dân xã Pa Tần ngày càng nâng cao, bà con yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trước thực tế đó, Công an xã Pa Tần xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng phải gắn với giảm nghèo thông tin cho người dân. Lực lượng công an xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao “sức đề kháng số”, giúp người dân biết tiếp cận, chọn lọc và kiểm chứng thông tin.

Theo đại diện Công an xã Pa Tần, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin sai sự thật cho người dân. Nội dung tập trung vào cách kiểm chứng nguồn tin, nhận biết thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Không chỉ tuyên truyền tại các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ, lực lượng công an còn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp gỡ người dân để giải thích, định hướng thông tin. Với phương châm gần dân, sát dân, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã trở thành cầu nối giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã Pa Tần còn chủ động theo dõi, nắm tình hình trên các nền tảng phổ biến như Facebook, Zalo, YouTube; rà soát các hội nhóm đông thành viên để kịp thời phát hiện thông tin sai lệch, nội dung độc hại. Lực lượng công an cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể để xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã tận dụng chính mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực. Những câu chuyện người thật, việc thật; mô hình phát triển kinh tế; hình ảnh đổi thay của địa phương được chia sẻ thường xuyên, giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống một cách gần gũi, dễ hiểu. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tiếp nhận, chọn lọc và chia sẻ thông tin có trách nhiệm trong cộng đồng.

Phát huy sức mạnh cơ sở, lan tỏa thông tin chính thống

Một trong những điểm nổi bật trong cách làm của Công an xã Pa Tần là phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng an ninh cơ sở trong giảm nghèo thông tin và giữ gìn an ninh trật tự. Hiện 26/26 bản đều thành lập tổ an ninh trật tự với từ 3-5 thành viên mỗi tổ. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã trong tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thông tin xấu độc và nắm bắt dư luận từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, lực lượng công an xã còn phân công cán bộ bám sát địa bàn, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nhân dân. Mọi vấn đề phát sinh đều được phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Trong quý I/2026, Công an xã Pa Tần đã tổ chức tuyên truyền cho gần 3.900 lượt người. Với nhiều hình thức đa dạng, gần gũi, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt. Nhiều người dân không còn thụ động tiếp nhận thông tin mà đã biết kiểm chứng, chọn lọc và chủ động phản ánh các nội dung sai lệch trên không gian mạng. Đặc biệt, thanh niên và học sinh – lực lượng tiếp cận công nghệ nhanh – đang trở thành những nhân tố tích cực trong lan tỏa thông tin chính thống.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Tính đến tháng 4/2026, xã không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không phát sinh tội phạm công nghệ cao hay tội phạm ma túy. Đời sống người dân cơ bản ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thời gian tới, Công an xã Pa Tần tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong đó, đơn vị tập trung tăng cường tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc cho người dân, nhất là thanh thiếu niên và đồng bào vùng sâu, vùng xa; qua đó từng bước giảm nghèo thông tin ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.