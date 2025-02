Ngày 26/2, Bình Phước tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Bình Phước

Tại hội nghị, bà Trần Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trình bày dự thảo chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 57 và kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 57.

Theo đó, Bình Phước đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được nâng lên mức khá so với các tỉnh, thành phố trong vùng; năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức khá của quốc gia.

Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) thuộc nhóm 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước.

Quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP. Tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 90%. Tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 30% trong tổng số doanh nghiệp.

Kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) phấn đấu đạt 1,5% GRDP (trong đó ngoài ngân sách từ 60% trở lên), bố trí kinh phí không thấp hơn số kinh phí Trung ương giao cho địa phương tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển của tỉnh.

Hệ thống tổ chức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được sắp xếp lại bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu - ứng dụng - đào tạo.

Quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hoàn thành xây dựng, kết nối, chia sẻ đồng bộ cơ sở dữ liệu ngành của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bà Trần Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Báo Bình Phước

Bình Phước cũng phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu trong cả nước về an toàn, an ninh không gian mạng; an ninh và bảo vệ dữ liệu.

Hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, thuộc nhóm dẫn đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phủ sóng 5G toàn tỉnh.

Phát triển tối thiểu 80% công dân số. Triển khai các giải pháp phục vụ xây dựng và phát triển đô thị thông minh đối với 1 - 2 thành phố, thị xã đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm dữ liệu tỉnh đạt tiêu chuẩn trung tâm điện toán đám mây được triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia. 100% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các môn học giáo dục STEM và kỹ năng số. 100% học sinh phổ thông tiếp cận với STEM.

Trên 90% người dân tiếp cận được thông tin y tế, sức khỏe và khám bệnh từ xa.

Đến năm 2045, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Bình Phước trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức khá so với các địa phương trong cả nước; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được cải thiện, nâng lên mức khá. Bình Phước có quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 40% GRDP.

Thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tỉ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các tỉnh trong vùng. Thu hút tổ chức, doanh nghiệp mạnh về công nghệ số đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại tỉnh. Có 2 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các tỉnh trong vùng, khu vực.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước. Ảnh: Báo Bình Phước

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bình Phước sẽ tiến hành các nhiệm vụ như: Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế…

Tại hội nghị, Tỉnh ủy cũng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, phát biểu tại hội nghị, bà Tôn Ngọc Hạnh, Bí thư Tỉnh Uỷ Bình Phước nhấn mạnh: Nghị quyết 57 là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, kim chỉ nam cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Đồng thời, yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, nắm vững quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết; nâng cao tính chủ động, hiệu quả, chú trọng đổi mới phương thức quán triệt nghị quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ đó, cụ thể hóa vào công việc tại mỗi đơn vị, địa phương, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về nghị quyết và các chương trình, kế hoạch của tỉnh thực hiện nghị quyết này.