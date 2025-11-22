Bitcoin kéo dài chuỗi giảm tuần thứ 6, thị trường hoảng loạn

Phiên giao dịch ngày 21/11 (thứ Sáu) tiếp tục chứng kiến áp lực bán rất mạnh trên toàn thị trường tiền điện tử. Đến 19h30 giờ Việt Nam, Bitcoin đã giảm khoảng 11% chỉ trong ngày, chạm mức 80.700 USD. Dù sau đó hồi phục lên vùng 83.000 USD/BTC, nhiều người vẫn lo ngại xu hướng giảm còn tiếp diễn.

Đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp của Bitcoin - chuỗi giảm dài nhất kể từ “mùa đông crypto” 2022. So với đỉnh lịch sử 125.300 USD lập ngày 7/10, đồng tiền này đã bốc hơi gần 37%, xóa sạch toàn bộ thành quả tăng trưởng trong năm 2025. Vốn hóa thị trường Bitcoin hiện chỉ còn hơn 1.600 tỷ USD, tương đương gần 890 tỷ USD giá trị bị thổi bay trong chưa đầy 6 tuần.

Không chỉ Bitcoin, hàng loạt altcoin khác cũng lao đao: Ethereum mất hơn 30%, Solana giảm gần 40%, trong khi các token thuộc hệ Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Polkadot (DOT) đều sụt 10-15% chỉ trong 24 giờ qua. Chỉ số Fear & Greed đã tụt xuống mức 11 điểm - vùng “cực kỳ sợ hãi” sâu nhất trong hơn một năm.

Khối lượng giao dịch 24h của Bitcoin đạt gần 128 tỷ USD, cao kỷ lục nhiều tháng. Nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao 20-50x trên các sàn phái sinh đã bị thanh lý hàng loạt, đẩy mức hoảng loạn lên đỉnh.

“Bắt đáy Bitcoin ở 90.000 rồi 85.000, mỗi lần bỏ vài trăm USD nhưng bị quét stop-loss, giờ tài khoản chỉ còn 30%”, ông Nguyễn Hưng (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ khác cũng rơi vào tình trạng tương tự khi cố “bắt dao rơi” trong xu hướng giảm quá dốc.

Từ đầu tháng 11 đến nay, Bitcoin đã lần lượt xuyên thủng các mốc tâm lý quan trọng: 110.000 USD (ngày 3/11), 100.000 USD (14/11), 90.000 USD (20/11) và giờ là vùng 80.000-82.000 USD. Mỗi lần thủng hỗ trợ mạnh, tâm lý đám đông lại càng hoảng loạn, kéo theo làn sóng bán tháo mới.

Áp lực bán dai dẳng và rủi ro hệ thống vẫn còn lớn

Dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đang diễn ra với tốc độ mạnh. Theo Business Insider, chỉ trong 4 phiên từ 12-17/11, các quỹ ETF đã ghi nhận rút ròng hơn 1,65 tỷ USD. Tổng cộng từ đầu tháng 11, gần 3 tỷ USD đã rời khỏi các quỹ này.

Hiện giá Bitcoin đã trượt xuống dưới mức giá mua bình quân của nhà đầu tư ETF (khoảng 89.600 USD), khiến đa số tổ chức đang nắm giữ ở trạng thái lỗ giấy. Điều này tạo áp lực bán tiếp tục từ chính các quỹ lớn.

Về kỹ thuật, Bitcoin đang hình thành cấu trúc “đỉnh thấp dần”. Khối lượng tăng đột biến trên các cây nến đỏ cho thấy bên bán vẫn áp đảo. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 82.000-83.000 USD. Nếu vùng này bị phá vỡ sạch, cửa xuống 80.000 USD thậm chí 74.000-75.000 USD (vùng chi phí nắm giữ bình quân của MicroStrategy - 74.433 USD) sẽ rộng mở.

Nhiều ý kiến cho rằng thị trường đang bước vào “giai đoạn cuối của chu kỳ 4 năm”. Sau mỗi lần halving, Bitcoin thường tăng mạnh 12-18 tháng rồi bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu kéo dài 12-24 tháng. Lịch sử từng ghi nhận cú giảm 75% năm 2021-2022 và 30% từ cuối 2024 đến giữa 2025.

Các yếu tố vĩ mô cũng không ủng hộ cho Bitcoin. Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ (công bố tối 20/11) cho thấy tạo thêm 119.000 việc làm, vượt xa dự báo. Điều này khiến xác suất Fed cắt giảm lãi suất tháng 12 chỉ còn hơn 20% (từ 90% cuối tháng 10). Đồng USD mạnh lên, chứng khoán Mỹ điều chỉnh, và tiền số chịu áp lực nặng nề.

Thêm vào đó, rủi ro đóng băng tín dụng đang hiện hữu. Nhiều công ty công nghệ và quỹ đầu tư đã vay nợ (trái phiếu chuyển đổi, margin) để mua Bitcoin và altcoin trong năm 2024-2025. Nếu thị trường tín dụng siết chặt, làn sóng bán tháo để trả nợ có thể còn mạnh hơn.

Dù vậy, vẫn có những tín hiệu tích cực dài hạn. Đó là khung pháp lý ngày càng rõ ràng, các ngân hàng lớn tiếp tục xây dựng sản phẩm crypto, ứng dụng thực tế của blockchain đang phát triển mạnh. Một số chuyên gia vẫn cho rằng đây là “cơ hội tích lũy lịch sử” nếu nhà đầu tư đủ kiên nhẫn và chọn đúng điểm vào.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nỗi sợ vẫn đang thống trị. Với xu hướng giảm chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng, nhiều người chọn đứng ngoài quan sát thay vì vội vàng “bắt đáy”.