Các loại tài sản đồng loạt tăng giá

Sáng 5/10, giá Bitcoin tiếp tục tăng và lập đỉnh cao kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 124.200 USD/BTC. Đồng Ethereum cũng lập đỉnh mới: gần 4.530 USD. Vốn hóa thị trường tiền ảo lần đầu vượt ngưỡng 4.230 tỷ USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Như vậy, chỉ trong khoảng 1 tuần, đồng Bitcoin đã tăng khoảng 13%, từ mức dưới 110.000 USD/BTC. Nhiều người kỳ vọng Bitcoin sẽ sớm cán mốc 130.000 USD.

Vốn hóa thị trường tiền số cũng tăng thêm khoảng 12,5% trong một tuần qua, từ mức 3.760 tỷ USD lên mức 4.230 tỷ USD như hiện tại, tương đương mức tăng 470 tỷ USD trong vòng 7 ngày.

Đồng Binance (BNB) tăng 19,5% trong một tuần và hiện đang ở mức 1.165 USD/BNB.

Không chỉ tiền ảo, các thị trường tài sản khác cũng tăng giá dữ dội. Giá vàng giao ngay tăng từ mức dưới 3.800 USD/ounce cuối tháng trước lên đỉnh cao lịch sử 3.886 USD/ounce khi đóng cửa phiên cuối tuần 4/10. Mức giá này chỉ thấp hơn 3.894 USD/ounce ghi nhận giữa phiên 2/10. Giá vàng giao tháng 12 đóng tuần ở mức 3.909 USD/ounce.

Giá vàng và Bitcoin tăng mạnh lên đỉnh mới. Ảnh: BTA

Như vậy, giá vàng thế giới đã có tuần tăng thứ 7 liên tiếp, qua đó đưa mức tăng từ đầu năm tới nay lên 48%.

Chỉ số chứng khoán tầm rộng của Mỹ S&P 500, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều đang ở vùng cao kỷ lục, bất chấp việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài sang ngày thứ 3.

Các thị trường tài sản tăng mạnh và đồng loạt lập kỷ lục mới vào cuối tuần 1-5/10 cho dù đã tăng rất nhiều trước đó. Vậy điều gì đang xảy ra và xu hướng các loại tài sản sắp tới sẽ như thế nào?

Giá vàng và các đồng tiền kỹ thuật số, trong đó có Bitcoin tăng mạnh trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài sang ngày thứ 3. Bất ổn đang đe dọa vị thế của đồng USD. Nhiều nước đang đẩy mạnh đa dạng hóa tài sản quốc gia, giảm bớt việc nắm giữ đồng USD.

Trong khi đó, chứng khoán Mỹ tăng nhờ những tín hiệu tích cực từ các doanh nghiệp trên sàn và sự suy yếu của đồng USD. Mặc dù việc đóng cửa đã làm trầm trọng thêm những lo ngại tiềm ẩn trong năm nay về rủi ro lạm phát, lao động… các nhà đầu tư vẫn đánh cược vào khả năng chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa trong một thời gian ngắn. Tác động của việc đóng cửa có thể không lớn.

Hơn thế, giới đầu tư vẫn đặt cược vào đà tăng trưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của thế giới nói chung và Mỹ nói riêng.

Vàng, Bitcoin và chứng khoán Mỹ tăng giá còn nhờ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đẩy mạnh hạ lãi suất.

Diễn biến đồng Bitcoin trong 1 năm qua. Ảnh: CMC

Liệu có một chu kỳ tăng giá mới?

Tính tới 10h35 sáng 5/10 (giờ Việt Nam), theo các tín hiệu từ công cụ CME FedWatch, thị trường đánh cược 96,2% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm (xuống 3,75-5%/năm) vào ngày 29/10 tới và có 86,3% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ giảm tiếp 0,25 điểm trong cuộc họp 10/12. Con số này cao hơn khá nhiều so với mức dưới 90% và 75% ghi nhận cách đây 2 tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/10 góp phần làm gia tăng lo ngại về thị trường việc làm Mỹ khi đe dọa sa thải hàng loạt người lao động trong các cơ quan liên bang. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính 750.000 nhân viên liên bang sẽ bị tạm nghỉ việc mỗi ngày. Số liệu việc làm theo báo cáo của Tổ chức ADP hôm 1/10 cũng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu. Đây là yếu tố hỗ trợ cho việc Fed giảm lãi suất.

Chia sẻ trên CoinDesk, chuyên gia Matt Mena đến từ nền tảng giao dịch tiền số 21Shares cho rằng cú tăng giá mạnh của Bitcoin lần này có thể là một dấu hiệu của một chu kỳ phục hồi bùng nổ sắp xảy ra.

Chuyên gia 21Shares cho rằng việc chính phủ Mỹ bị đóng cửa dẫn tới việc nhiều số liệu kinh tế không được công bố đúng hạn. Điều này có thể dẫn tới sự không chắc chắn về vĩ mô tăng cao. Và đây là lý do khiến dòng tiền tìm đến vàng và Bitcoin.

Một khi Fed hạ lãi suất, dòng tiền giá thấp hơn sẽ được đẩy vào giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Lạm phát có thể gia tăng. Nhiều loại tài sản sẽ tiếp tục được hưởng lợi.

Dòng tiền đổ mạnh vào các quỹ ETF Bitcoin. Nguồn: Farside

Trên thị trường tài chính, dòng tiền lớn cũng đổ mạnh về các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ. Theo Farside, trong phiên 3/10, có tổng cộng 985 triệu USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin, mức cao nhất trong một tháng qua. Trong đó, quỹ Quỹ tín thác Bitcoin iShares IBIT do BlackRock quản lý thu về gần 792 triệu USD.

Theo Coindesk, trong tuần kết thúc hôm 3/10 có 3,24 tỷ USD tiền ròng đổ vào các quỹ ETF Bitcoin được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Đây là một tín hiệu cho thấy nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đang gia tăng mua vào qua kênh “gián tiếp” (ETF), tạo áp lực cầu mạnh lên giá.

Cointelegraph dẫn lời các nhà phân tích của Bitfinex cho rằng, việc Bitcoin nhắm tới mức cao kỷ lục mới dường như hoàn toàn tự nhiên. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khoản tiền kích thích kinh tế cho công dân Mỹ có thể sẽ khiến giá Bitcoin tiếp tục tăng. Trước đó, thị trường chứng kiến một đợt tăng giá tương tự khi chính phủ Mỹ trợ cấp cho người dân trong đại dịch Covid-19. Ngoài ra, dòng vốn ETF ổn định đang tạo ra một động lực rõ ràng, thúc đẩy Bitcoin tiếp tục tăng giá.

Thị trường tiền số cũng nóng lên khi nguồn cung có thể suy giảm sau thông tin Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với năng lượng được các công ty khai thác tiền điện tử sử dụng để vận hành các cơ sở trong tiểu bang New York.

Theo TheMinerMagz, chi phí trung bình để khai thác một Bitcoin đã vượt mốc 70.000 USD/BTC vào quý II/2025, trong bối cảnh độ khó khai thác và tốc độ băm mạng ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, tâm lý “Uptober” - mùa tăng giá truyền thống của tháng 10 cũng góp phần đẩy giá đồng BTC đi lên. Kỳ vọng mùa tăng đã kích thích nhiều nhà đầu tư vào vị thế (long), đẩy hiệu ứng FOMO (fear of missing out) lên cao.

Tín hiệu kỹ thuật và thị trường phái sinh cho thấy nhiều vị thế mới được mở ra, và nếu có áp lực short squeeze thì giá có thể bật rất mạnh. Khi Bitcoin vượt qua các mức kháng cự kỹ thuật (breakout), nhiều người sẽ vào mua theo (momentum trading).

Theo chuyên gia kinh tế học Noelle Acheson, tác giả của bản tin Crypto is Macro Now, đồng Bitcoin có thể sớm đạt mốc 130.000 USD nhờ sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức và động lực kinh tế vĩ mô. Đây là những lực lượng mới định hình chu kỳ tăng mới.

Dù triển vọng đang rất tích cực, giới chuyên gia cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trước các biến động bất ngờ. Nếu Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận ngân sách và Fed phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, giá vàng cũng như các đồng tiền mã hóa sẽ đảo chiều nhanh chóng, giảm sâu từ các đỉnh vừa lập.