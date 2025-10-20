Giữa sa mạc bụi mù của thao trường Mahajan trong khuôn khổ tập trận Indra-2025, BMP-2 Sarath – chiến mã lưỡng cư của Quân đội Ấn Độ – đang ‘bơi lội’ qua địa hình khắc nghiệt với pháo tự động 30mm 2A42 và tên lửa chống tăng Konkurs tầm bắn 4km. Liệu cỗ máy này, sản xuất nội địa với tỷ lệ tự chủ cao, có phải là "lá chắn thép" giúp bộ binh Ấn Độ thống trị biên giới Himalaya?

Video: ShanghaiEye

Ảnh: firstindia.co.in

BMP-2, hay Sarath trong Quân đội Ấn Độ, là xe chiến đấu bộ binh (IFV) thế hệ thứ hai do Liên Xô thiết kế năm 1980 và được sản xuất dưới giấy phép tại Nhà máy Đạn dược Medak (OFMK) từ những năm 1980.

Với hơn 2.500 chiếc trong biên chế, Sarath là trụ cột của các trung đoàn bộ binh cơ giới, nổi bật với khả năng chở 3 xạ thủ đoàn và 7 lính bộ binh, đồng thời hỗ trợ hỏa lực trực tiếp.

Kích thước gọn nhẹ (6,73m dài, 3,15m rộng, 2,45m cao) và trọng lượng 14,3 tấn giúp nó dễ dàng triển khai bằng đường không hoặc vượt sông.

Hệ thống hỏa lực được nâng tầm với tháp pháo hai người chứa pháo tự động 30mm 2A42 ổn định hai trục, tốc độ bắn 550 phát/phút, hiệu quả chống xe bọc thép nhẹ và trực thăng ở 2,5km.

Súng đồng trục 7,62mm PKT và bệ phóng tên lửa chống tăng Konkurs (AT-5 Spandrel) – tầm bắn 4km, xuyên giáp 700mm – cho phép Sarath tiêu diệt xe tăng đối phương từ xa.

Phiên bản nâng cấp BMP-2M tích hợp hệ thống kiểm soát hỏa lực (FCS) với theo dõi mục tiêu tự động từ DRDO và BEL (Ấn Độ), cùng kính ngắm đêm hồng ngoại, nâng cao độ chính xác ban đêm lên 90%.

Trong tập trận Indra-2025, Sarath đã tham gia các bài tập chống khủng bố, chứng minh khả năng bắn di động vượt trội.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2, hay Sarath Ấn Độ. Ảnh: wikipedia

Công nghệ động lực dựa trên động cơ diesel UTD-20S công suất 300 mã lực, đạt tốc độ tối đa 65 km/h trên đường và 45 km/h địa hình gồ ghề, tầm hoạt động 600km.

Tỷ lệ công suất/trọng lượng 21 mã lực/tấn kết hợp hệ thống treo độc lập xoắn ốc giúp vượt địa hình đồi núi Ấn Độ dễ dàng.

Đặc biệt, khả năng lưỡng cư với bộ đẩy nước (jet propulsion) cho phép "bơi" tốc độ 7 km/h, vượt địa hình ngập nước 1,2m – lý tưởng cho biên giới Ladakh.

Kế hoạch nâng cấp động cơ lên 380 mã lực đang được triển khai để tăng cơ động địa hình sa mạc.

Về bảo vệ, giáp thép hàn dập chịu đạn 12,7mm từ trước và mảnh văng, kết hợp hệ thống chống NBC (hóa học, sinh học, hạt nhân) với áp suất dương và hệ thống chữa cháy tự động.

Phiên bản BMP-2M thêm giáp phản ứng nổ (ERA) và lớp chống mìn dưới sàn, tăng khả năng sống sót chống IED.

Hệ thống tầm nhìn đêm TNPO-170A và la bàn GPK-59 hỗ trợ hoạt động 24/7, trong khi cổng bắn cá nhân cho lính bộ binh cho phép hỗ trợ hỏa lực từ bên trong.

Tại Mahajan, Sarath đã vượt qua các bài kiểm tra lội nước và chống drone, khẳng định vai trò "lá chắn di động" trong môi trường hiện đại.

BMP-2 Sarath không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là nền tảng công nghệ, với hợp đồng nâng cấp 693 chiếc lên BMP-2M năm 2024, nhấn mạnh cam kết tự chủ của Ấn Độ.

Trong tập trận Indra-2025, BMP-2 Sarath đang định hình tương lai tác chiến cơ giới hóa.

Ý nghĩa chiến lược

Cuộc tập trận Nga - Ấn Indra-2025 mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với cả hai quốc gia. Với Nga, đây là dịp khẳng định vị thế đối tác quốc phòng tin cậy của Ấn Độ trong bối cảnh Moskva đẩy mạnh hợp tác quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời chứng minh năng lực duy trì liên kết an ninh bất chấp sức ép từ phương Tây.

Đối với Ấn Độ, Indra-2025 giúp nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng giữa lực lượng hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chống khủng bố, phòng thủ cơ động và tác chiến liên binh chủng.

Cuộc tập trận không chỉ củng cố niềm tin chiến lược Nga – Ấn mà còn thể hiện vai trò độc lập, tự chủ của New Delhi trong chính sách đối ngoại “đa hướng”, duy trì thế cân bằng giữa các cường quốc.