BMP-2 Sarath lao vút qua sông sâu và cát bụi Mahajan trong tập trận Indra-2025, pháo 30mm 2A42 xé toạc trực thăng đối phương và tên lửa Konkurs xuyên giáp 700mm từ 4km.
Giữa sa mạc bụi mù của thao trường Mahajan trong khuôn khổ tập trận Indra-2025, BMP-2 Sarath – chiến mã lưỡng cư của Quân đội Ấn Độ – đang ‘bơi lội’ qua địa hình khắc nghiệt với pháo tự động 30mm 2A42 và tên lửa chống tăng Konkurs tầm bắn 4km.
Liệu cỗ máy này, sản xuất nội địa với tỷ lệ tự chủ cao, có phải là "lá chắn thép" giúp bộ binh Ấn Độ thống trị biên giới Himalaya?
Hệ thống tầm nhìn đêm TNPO-170A và la bàn GPK-59 hỗ trợ hoạt động 24/7, trong khi cổng bắn cá nhân cho lính bộ binh cho phép hỗ trợ hỏa lực từ bên trong.
Tại Mahajan, Sarath đã vượt qua các bài kiểm tra lội nước và chống drone, khẳng định vai trò "lá chắn di động" trong môi trường hiện đại.
BMP-2 Sarath không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là nền tảng công nghệ, với hợp đồng nâng cấp 693 chiếc lên BMP-2M năm 2024, nhấn mạnh cam kết tự chủ của Ấn Độ.
Trong tập trận Indra-2025, BMP-2 Sarath đang định hình tương lai tác chiến cơ giới hóa.
Ý nghĩa chiến lược
Cuộc tập trận Nga - Ấn Indra-2025 mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với cả hai quốc gia. Với Nga, đây là dịp khẳng định vị thế đối tác quốc phòng tin cậy của Ấn Độ trong bối cảnh Moskva đẩy mạnh hợp tác quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời chứng minh năng lực duy trì liên kết an ninh bất chấp sức ép từ phương Tây.