Hàng trăm xe tăng T-90S Bhishma đang gầm rú giữa sa mạc Mahajan trong tập trận Indra-2025, trang bị pháo 125mm xuyên thủng mọi giáp thép và hệ thống ‘mắt thần’ Catherine-FC bắn trúng mục tiêu 5km ban đêm.
Trong bối cảnh cuộc tập trận Indra-2025 Nga-Ấn Độ đang diễn ra tại thao trường Mahajan, Ấn Độ, những cỗ máy thép khổng lồ T-90S "Bhishma" – được đặt tên theo vị anh hùng bất tử trong sử thi Mahabharata – đang chứng tỏ sức mạnh vượt trội với công nghệ giáp phản ứng nổ Kontakt-5 và hệ thống ngắm bắn nhiệt Catherine-FC.
Liệu những "chiến binh thép" này có phải là chìa khóa giúp Ấn Độ dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ xe tăng và biến Quân đội Ấn Độ thành ‘vua chiến trường’ châu Á?
Video: ShanghaiEye
Xe tăng chủ lực (MBT) T-90S Bhishma là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ, được sản xuất theo giấy phép tại Nhà máy Xe cơ giới nặng (HVF) ở Avadi từ năm 2004.
Về hệ thống hỏa lực, trái tim của Bhishma là pháo chính 2A46M 125mm nòng trơn, có khả năng bắn đa dạng đạn dược như HE (nổ mạnh), HEAT (nhiệt áp), APFSDS (xuyên giáp động năng) và thậm chí tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) qua nòng pháo.
Tốc độ bắn đạt 8-10 phát/phút nhờ hệ thống nạp đạn tự động, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2km.
Hệ thống kiểm soát hỏa lực tích hợp (FCS) Kalina – phiên bản nâng cấp – kết hợp với kính ngắm nhiệt Catherine-FC do Thales (Pháp) sản xuất, cho phép hoạt động ngày/đêm với độ phân giải cao, phát hiện mục tiêu ở 5km và theo dõi chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Điều này biến Bhishma thành "thợ săn" hiệu quả chống lại xe tăng đối phương như T-80UD của Pakistan.
Công nghệ động lực và cơ động là điểm mạnh nổi bật, giúp Bhishma duy trì tốc độ tối đa 60km/h trên đường nhựa và 45km/h địa hình gồ ghề, với tầm hoạt động 550km (có thể mở rộng lên 650km nhờ bình xăng ngoài).
Với Nga, đây là cơ hội quan trọng để củng cố quan hệ quốc phòng đa cực, vượt qua sự cô lập từ phương Tây, đồng thời rèn luyện khả năng phối hợp tác chiến chống khủng bố quốc tế trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, góp phần nâng cao sức mạnh quân sự và mở rộng ảnh hưởng ở châu Á.
Đối với Ấn Độ, Indra-2025 khẳng định cam kết đa dạng hóa đối tác quốc phòng, tăng cường khả năng tương tác với lực lượng Nga – nhà cung cấp vũ khí truyền thống – nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến trong môi trường sa mạc và chống khủng bố, đồng thời củng cố vị thế chiến lược ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước các thách thức an ninh chung.