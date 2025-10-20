Trong bối cảnh cuộc tập trận Indra-2025 Nga-Ấn Độ đang diễn ra tại thao trường Mahajan, Ấn Độ, những cỗ máy thép khổng lồ T-90S "Bhishma" – được đặt tên theo vị anh hùng bất tử trong sử thi Mahabharata – đang chứng tỏ sức mạnh vượt trội với công nghệ giáp phản ứng nổ Kontakt-5 và hệ thống ngắm bắn nhiệt Catherine-FC. Liệu những "chiến binh thép" này có phải là chìa khóa giúp Ấn Độ dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ xe tăng và biến Quân đội Ấn Độ thành ‘vua chiến trường’ châu Á?

Video: ShanghaiEye

Tập trận chung Nga-Ấn Indra-2025. Ảnh: Vitaly Ankov/RIA Novosti

Xe tăng chủ lực (MBT) T-90S Bhishma là sản phẩm hợp tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ, được sản xuất theo giấy phép tại Nhà máy Xe cơ giới nặng (HVF) ở Avadi từ năm 2004.

Với tổng trọng lượng khoảng 46,5 tấn, Bhishma kế thừa thiết kế từ dòng T-72 huyền thoại nhưng được nâng cấp toàn diện về hỏa lực, cơ động và bảo vệ, phù hợp với địa hình đa dạng của Ấn Độ.

Đến nay, Quân đội Ấn Độ sở hữu hơn 1.100 chiếc, trong đó phiên bản Bhishma Mk-3 mới nhất đạt mức nội địa hóa lên đến 83%, bao gồm động cơ sản xuất 100% trong nước.

Về hệ thống hỏa lực, trái tim của Bhishma là pháo chính 2A46M 125mm nòng trơn, có khả năng bắn đa dạng đạn dược như HE (nổ mạnh), HEAT (nhiệt áp), APFSDS (xuyên giáp động năng) và thậm chí tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) qua nòng pháo.

Tốc độ bắn đạt 8-10 phát/phút nhờ hệ thống nạp đạn tự động, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2km.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực tích hợp (FCS) Kalina – phiên bản nâng cấp – kết hợp với kính ngắm nhiệt Catherine-FC do Thales (Pháp) sản xuất, cho phép hoạt động ngày/đêm với độ phân giải cao, phát hiện mục tiêu ở 5km và theo dõi chính xác trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Điều này biến Bhishma thành "thợ săn" hiệu quả chống lại xe tăng đối phương như T-80UD của Pakistan.

Công nghệ động lực và cơ động là điểm mạnh nổi bật, giúp Bhishma duy trì tốc độ tối đa 60km/h trên đường nhựa và 45km/h địa hình gồ ghề, với tầm hoạt động 550km (có thể mở rộng lên 650km nhờ bình xăng ngoài).

Động cơ diesel V-92S2 công suất 1.000 mã lực (từ 840 mã lực ở phiên bản đầu) mang lại tỷ lệ công suất/trọng lượng 21,6 mã lực/tấn, cho phép vượt chướng ngại vật cao 0,85m và hào rộng 2,8m.

Hệ thống treo Christie cải tiến với giảm chấn thủy lực đảm bảo ổn định khi bắn di động, trong khi khả năng lội nước sâu 1,2m (với bộ kit nổi) làm tăng tính linh hoạt ở biên giới sông ngòi Ấn Độ.

Bảo vệ là lĩnh vực Bhishma tỏa sáng với giáp composite Kanchan nội địa – sự kết hợp lớp gốm và laminate cao cường độ – kết hợp giáp phản ứng nổ Kontakt-5 thế hệ mới nhất.

Kontakt-5 không chỉ chống đạn xuyên giáp mà còn bảo vệ chống tên lửa chống tăng từ mọi góc (trước, hông, trên không), tăng khả năng sống sót lên gấp đôi so với T-80UD.

Xe tăng T-90 Bhishma của Ấn Độ. Ảnh: wikipedia

Phiên bản nâng cấp Bhishma Mk-3 tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động (APS) LEDS-150 từ Saab (Thụy Điển), sử dụng radar và cảm biến hồng ngoại để đánh chặn đạn bay tới.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo laser và thiết bị gây nhiễu điện tử (dù không có Shtora-1 đầy đủ) giúp phát hiện và né tránh mối đe dọa từ xa.

Trong tập trận Indra-2025, Bhishma đã tham gia các kịch bản chống khủng bố và tấn công cơ động, chứng minh khả năng sống sót cao qua các bài kiểm tra bắn thực địa.

T-90S Bhishma không chỉ là xe tăng, mà còn là biểu tượng của sự tự chủ công nghệ Ấn Độ, với kế hoạch nâng cấp lên 4.500 chiếc đến năm 2028.

Tại Mahajan, T-90S Bhishma đang khẳng định vị thế "vua chiến trường" trong kỷ nguyên số hóa vũ khí.

Ý nghĩa chiến lược

Cuộc tập trận chung Nga-Ấn Indra-2025, diễn ra từ ngày 6-15/10 tại thao trường Mahajan ở Rajasthan (Ấn Độ), mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với cả hai quốc gia.

Với Nga, đây là cơ hội quan trọng để củng cố quan hệ quốc phòng đa cực, vượt qua sự cô lập từ phương Tây, đồng thời rèn luyện khả năng phối hợp tác chiến chống khủng bố quốc tế trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, góp phần nâng cao sức mạnh quân sự và mở rộng ảnh hưởng ở châu Á.

Đối với Ấn Độ, Indra-2025 khẳng định cam kết đa dạng hóa đối tác quốc phòng, tăng cường khả năng tương tác với lực lượng Nga – nhà cung cấp vũ khí truyền thống – nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến trong môi trường sa mạc và chống khủng bố, đồng thời củng cố vị thế chiến lược ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước các thách thức an ninh chung.



