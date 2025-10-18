Drone FPV Ukraine vừa ‘săn’ rơi Mi-8 Nga ngày 29/9, ngay tức thì Nga phản đòn siêu tốc: Viện Nghiên cứu VNI Gradient ra mắt hệ thống tác chiến điện tử Multik (EW - Electronic Warfare) ngày 17/10/2025. Chỉ nặng 5kg, lắp trong 30 giây, EW Multik làm ‘mù mắt drone từ 1km’, biến ‘sát thủ bay 500 USD’ thành ‘rác rơi tự do’. Không chỉ cứu trực thăng, Multik còn bảo vệ xe tăng, căn cứ…, Bí mật công nghệ này khiến thế giới sửng sốt?

EW Multik ra đời: Cứu trực thăng Nga khỏi ‘cơn ác mộng’ drone FPV Ukraine

Ngày 17/10, Viện Nghiên cứu VNI Gradient của Nga chính thức giới thiệu hệ thống tác chiến điện tử Multik (EW - Electronic Warfare), giải pháp khẩn cấp sau hàng loạt thảm họa.

Chỉ trong năm 2025, Nga đã mất 28 trực thăng vì drone FPV Ukraine, đỉnh điểm là vụ Mi-8 bị bắn rơi ngày 29/9 gần Donetsk. Mỗi drone FPV chỉ tốn 500 USD nhưng có thể phá hủy Mi-8 trị giá 2 triệu USD.

Theo RIA Novosti, Multik được thiết kế để phát hiện và vô hiệu hóa drone từ khoảng cách 1km, giúp cứu sống 70% phi công Nga.

Đây không phải vũ khí bắn đạn, mà là ‘bộ não điện tử’ thông minh thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trên bầu trời Ukraine.

Hai trực thăng Mi-8 của Nga. (Nguồn: Defense Express)

EW Multik: Công nghệ đơn giản nhưng siêu hiệu quả

Theo Defence Blog, hệ thống EW Multik nhẹ chỉ 5kg, dễ lắp như cắm USB, và hoạt động theo 3 bước logic rõ ràng dựa trên AI và sóng vô tuyến.

Bước 1 - phát hiện siêu nhanh. Radar thụ động quét tín hiệu drone trong 1-2km. AI phân tích chỉ trong 0.3 giây, phân biệt drone FPV với chim hoặc côn trùng với độ chính xác 99%.

Bước 2 - phân tích thông minh. Hệ thống học máy nhận diện "dấu vân tay" tần số của drone Ukraine (như DJI hoặc Walksnail), sẵn sàng phản ứng ngay lập tức.

Bước 3 - gây nhiễu quyết định. Multik bắn sóng nhiễu 5.8GHz mạnh mẽ trong 1 giây, làm "mù" camera video và đánh lừa GPS của drone. Drone mất kiểm soát, rơi tự do 100%.

Điểm nổi bật là Multik tiêu thụ pin cực thấp (50W), hoạt động liên tục 10 giờ trên một lần sạc, và chống được 85% các nỗ lực gây nhiễu ngược từ Ukraine. So với hệ thống cũ của Nga (Vitebsk), Multik nhẹ hơn 3 lần, rẻ hơn 4 lần, và hiệu quả gấp đôi.

Trực thăng quân sự Mi-8 của Nga. Ảnh chụp từ Telegram/defence-blog.com

EW Multik không chỉ bảo vệ trực thăng mà cả mặt mất

Theo Topwar.ru, Multik không giới hạn ở không trung. Hệ thống lắp đặt linh hoạt chỉ trong 30 phút cho ba mục tiêu chính.

Đầu tiên, trên trực thăng Mi-8 hoặc Ka-52, Multik treo dưới cánh tạo "vòm bảo vệ 360 độ", giúp phi công bay thấp an toàn hơn 40%.

Thứ hai, trên xe tăng T-90 hoặc xe bọc thép BMP, Multik chống drone ném lựu đạn từ trên cao, bảo vệ bộ binh Nga hiệu quả.

Thứ ba, tại căn cứ cố định hoặc kho đạn, Multik tạo vùng nhiễu bán kính 500m, biến khu vực thành "khu vực cấm drone".

Đã có video demo thực tế trên YouTube của RIA Novosti, cho thấy EW Multik hạ 5 drone FPV chỉ trong 20 giây. Hiện Nga triển khai 200 đơn vị đầu tiên cho Sư đoàn 4 tại Donetsk.

Tác động lớn: Multik giúp Nga lật ngược thế cờ drone chiến

Multik không chỉ cứu máy bay mà còn mang lại lợi thế chiến lược rõ rệt. Một hệ thống giá 10.000 USD có thể vô hiệu hóa 25 drone FPV, tiết kiệm 12.500 USD mỗi lần.

Phi công Nga giờ tự tin hơn, giảm thiệt hại trực thăng từ 7 chiếc/tháng xuống còn 2 chiếc, theo dự báo của United24 Media.

Theo Militarnyi, Ukraine thừa nhận: "Multik làm drone cũ trở nên vô dụng, chúng tôi cần công nghệ mới". Nga dự kiến sản xuất 10.000 đơn vị năm 2026, đồng thời xuất khẩu sang Iran và Syria với giá trị 200 triệu USD. Điều này có nghĩa drone FPV - "vũ khí ngôi sao" của Ukraine - sắp hết thời.

Hệ thống EW Multik chứng minh rằng AI và tác chiến điện tử Nga vượt trội hơn drone rẻ tiền của đối phương. Với VNI Gradient dẫn dắt, Nga không chỉ bảo vệ bầu trời mà còn định hình tương lai tác chiến drone. Lô đầu tiên đã triển khai, liệu Ukraine có kịp phản ứng?

Multik mở ra kỷ nguyên mới: "Công nghệ thông minh đánh bại số lượng".