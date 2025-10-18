Drone FPV Ukraine vừa ‘săn’ rơi Mi-8 Nga ngày 29/9, Nga phản đòn siêu tốc ra mắt hệ thống tác chiến điện tử Multik ngày 17/10. Chỉ nặng 5kg, lắp trong 30 giây, EW Multik làm ‘mù mắt drone từ 1km’, biến ‘sát thủ bay 500 USD’ thành ‘rác rơi tự do’.
Drone FPV Ukraine vừa ‘săn’ rơi Mi-8 Nga ngày 29/9, ngay tức thì Nga phản đòn siêu tốc: Viện Nghiên cứu VNI Gradient ra mắt hệ thống tác chiến điện tử Multik (EW - Electronic Warfare) ngày 17/10/2025.
Chỉ nặng 5kg, lắp trong 30 giây, EW Multik làm ‘mù mắt drone từ 1km’, biến ‘sát thủ bay 500 USD’ thành ‘rác rơi tự do’. Không chỉ cứu trực thăng, Multik còn bảo vệ xe tăng, căn cứ…, Bí mật công nghệ này khiến thế giới sửng sốt?
EW Multik ra đời: Cứu trực thăng Nga khỏi ‘cơn ác mộng’ drone FPV Ukraine
Ngày 17/10, Viện Nghiên cứu VNI Gradient của Nga chính thức giới thiệu hệ thống tác chiến điện tử Multik (EW - Electronic Warfare), giải pháp khẩn cấp sau hàng loạt thảm họa.
Bước 1 - phát hiện siêu nhanh. Radar thụ động quét tín hiệu drone trong 1-2km. AI phân tích chỉ trong 0.3 giây, phân biệt drone FPV với chim hoặc côn trùng với độ chính xác 99%.
Bước 2 - phân tích thông minh. Hệ thống học máy nhận diện "dấu vân tay" tần số của drone Ukraine (như DJI hoặc Walksnail), sẵn sàng phản ứng ngay lập tức.
Bước 3 - gây nhiễu quyết định. Multik bắn sóng nhiễu 5.8GHz mạnh mẽ trong 1 giây, làm "mù" camera video và đánh lừa GPS của drone. Drone mất kiểm soát, rơi tự do 100%.
Điểm nổi bật là Multik tiêu thụ pin cực thấp (50W), hoạt động liên tục 10 giờ trên một lần sạc, và chống được 85% các nỗ lực gây nhiễu ngược từ Ukraine. So với hệ thống cũ của Nga (Vitebsk), Multik nhẹ hơn 3 lần, rẻ hơn 4 lần, và hiệu quả gấp đôi.
EW Multik không chỉ bảo vệ trực thăng mà cả mặt mất
Theo Topwar.ru, Multik không giới hạn ở không trung. Hệ thống lắp đặt linh hoạt chỉ trong 30 phút cho ba mục tiêu chính.
Phi công Nga giờ tự tin hơn, giảm thiệt hại trực thăng từ 7 chiếc/tháng xuống còn 2 chiếc, theo dự báo của United24 Media.
Theo Militarnyi, Ukraine thừa nhận: "Multik làm drone cũ trở nên vô dụng, chúng tôi cần công nghệ mới". Nga dự kiến sản xuất 10.000 đơn vị năm 2026, đồng thời xuất khẩu sang Iran và Syria với giá trị 200 triệu USD. Điều này có nghĩa drone FPV - "vũ khí ngôi sao" của Ukraine - sắp hết thời.
Hệ thống EW Multik chứng minh rằng AI và tác chiến điện tử Nga vượt trội hơn drone rẻ tiền của đối phương. Với VNI Gradient dẫn dắt, Nga không chỉ bảo vệ bầu trời mà còn định hình tương lai tác chiến drone. Lô đầu tiên đã triển khai, liệu Ukraine có kịp phản ứng?
Multik mở ra kỷ nguyên mới: "Công nghệ thông minh đánh bại số lượng".
