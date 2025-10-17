Hy Lạp ‘tặng’ Ukraine 60 khẩu pháo tự hành M110A2 203mm với hệ thống ngắm laser chính xác 98%, bắn đạn chùm ‘xé thịt’ xa 36km, kèm 150.000 viên đạn ‘khủng’ 200 triệu euro. Bí mật AI pháo binh giúp Kyiv lật ngược thế cờ trước Nga? Khám phá ngay công nghệ hủy diệt đỉnh cao đang ‘nóng’ nhất 2025.

Pháo tự hành M110A2 203mm. Ảnh: militarnyi.com

M110A2 203mm: ‘Quái vật pháo’ công nghệ Mỹ sống lại sau 60 năm, sẵn sàng ‘nướng’ xe tăng trên chiến trường Ukraine

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang, gói hỗ trợ ‘khủng’ từ Hy Lạp với 60 khẩu pháo tự hành M110A2 203mm và 150.000 viên đạn (giá trị 199 triệu euro) cho Ukraine đang trở thành tâm điểm.

Theo Militarnyi và Kyiv Post, đây là thiết bị ‘lỗi thời’ của Hy Lạp nhưng công nghệ vẫn ‘khủng bố’, được chuyển qua Cộng hòa Séc để tránh vi phạm quy định NATO.

Ra đời từ những năm 1940-1960, M110A2 do Ba Lan sản xuất và Mỹ lắp ráp tháp pháo. Tổng cộng 1.300 khẩu được chế tạo, Hy Lạp nhận 72 khẩu từ Mỹ năm 1990.

Với trọng lượng 28,5 tấn, đây là ‘quái vật’ di động trên bánh xích M4 Sherman cũ kỹ nhưng bền bỉ cực hạn.

Kích thước dài 8,8m, rộng 3,1m, cao 3,3m giúp dễ dàng ẩn náu trong địa hình Ukraine gồ ghề.

Động cơ Detroit Diesel 8V71T 450 mã lực đạt tốc độ tối đa 56 km/h trên đường nhựa, 16 km/h địa hình xấu, với phạm vi hoạt động 450km, lý tưởng cho chiến tranh du kích.

Hy Lạp công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm việc chuyển giao 60 hệ thống pháo tự hành M110A2 cỡ nòng 203mm, cùng với một lượng đạn dược đáng kể. Ảnh: news.online.ua

Sức mạnh hủy diệt: Nòng pháo 203mm ‘xuyên thủng’ mọi thứ

Tầm bắn tối đa 30km với đạn thường, lên 36km khi dùng đạn HERA M650, vượt trội so với Caesar 155mm (42km nhưng đạn yếu hơn).

Tốc độ bắn 1 phát/phút chuẩn, 4 phát/phút khẩn cấp, tạo ‘mưa đạn’ 60 phát/giờ, ác mộng cho phòng thủ Nga.

Nạp đạn thủ công chỉ cần 2 người, đơn giản và dễ huấn luyện lính Ukraine. Khoảng cách an toàn 55m với đạn thường giúp giảm thương vong dân sự.

Điểm nhấn là nòng pháo M58 dài 6,8m, vật liệu thép đặc biệt chịu nhiệt 1.200°C. Một phát M106 HE (38kg thuốc nổ) tương đương 10 quả rocket Grad, đủ ‘nướng’ cả tiểu đoàn xe tăng.

Ảnh: defensemirror.com

Đạn dược ‘chết chóc’: 150.000 viên, kho báu Hy Lạp ‘xả’ cho Ukraine

Gói hỗ trợ bao gồm 4 loại đạn chủ lực, biến M110A2 thành ‘máy xay thịt’: 50.000 viên M106 HE nổ 38kg TNT, bán kính 50m để phá boongke và xe tăng Nga; 30.000 viên M650 HERA tầm bắn +6km, tốc độ 900m/s ‘săn’ pháo binh Nga từ xa; 40.000 viên M404 ICM (chùm) với 88 bom con phủ 1ha và 30.000 viên M509A1 DPICM chứa 672 quả bom chùm chống xe cơ giới, sân bay.

Công nghệ hỗ trợ: Đơn giản nhưng ‘bá đạo’

Hệ thống ngắm quang học M117 kết hợp laser hiện đại hóa (Hy Lạp nâng cấp 2020) đạt chính xác 98% ban ngày, 85% ban đêm.

Giáp bảo vệ thép 25mm + lưới chống RPG chịu được lựu đạn 82mm. Kíp lái chỉ 5 người (thủ trưởng, xạ thủ, nạp đạn x2, lái xe), dễ thay thế lính Ukraine.

Ý nghĩa chiến lược

Việc nhận 60 khẩu pháo tự hành M110A2 203mm từ Hy Lạp (qua trung gian Séc), kèm 150.000 quả đạn và hàng nghìn rocket, mang ý nghĩa chiến lược then chốt đối với Ukraine.

Những ‘quái vật’ Mỹ sản xuất từ thập niên 1960 này bổ sung hỏa lực tầm xa lên đến 30km, với sức mạnh phá hủy vượt trội, có thể san phẳng boongker, kho đạn và trung tâm chỉ huy Nga, giúp Kiev bù đắp lỗ hổng pháo binh trước số lượng vượt trội của đối phương.

Trong bối cảnh thiếu hụt vũ khí hiện đại, lô viện trợ ‘lỗi thời’ này nhanh chóng triển khai, tăng cường khả năng phòng thủ tuyến đầu và phản công chiến lược, góp phần kéo dài sức bền Ukraine, làm suy yếu Nga mà không cần chờ đợi nguồn cung mới từ phương Tây.

Đối với Hy Lạp, chiến lược nằm ở sự khéo léo của Athens: qua trung gian Séc, Hy Lạp tránh chuyển trực tiếp để không chọc giận Moscow (đối tác kinh tế quan trọng), đồng thời khẳng định vị thế NATO bằng cách tái sử dụng tài nguyên cũ để tăng cường hỏa lực Ukraine, góp phần cân bằng cán cân chiến trường mà không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của chính mình.