Trong Lễ duyệt binh ngày 10/10 vừa qua, Triều Tiên bất ngờ trình làng hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS có thiết kế gần như hệ thống HIMARS của Mỹ. Đằng sau vẻ ngoài tương đồng ấy là bước tiến công nghệ quân sự đáng chú ý của Bình Nhưỡng. Khám phá sức mạnh hệ thống MLRS mới.

‘HIMARS Triều Tiên 2.0’ trong Lễ duyệt binh 10/10. Ảnh: Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA)

Công nghệ pháo phản lực MLRS mới của Triều Tiên

Trong Lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng ngày 10/10 vừa qua, Triều Tiên đã chính thức giới thiệu hệ thống pháo phản lực đa nòng (MLRS - Multiple Launch Rocket System) mới, được các chuyên gia quốc tế nhanh chóng nhận diện là bản sao gần như hoàn hảo của hệ thống HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) do Mỹ sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở việc sao chép thiết kế, công nghệ này đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược hiện đại hóa kho vũ khí của Bình Nhưỡng, chuyển từ các hệ thống cồng kềnh, cố định sang mô hình di động, chính xác và dễ triển khai.

Dựa trên các nguồn Army Recognition, United24 Media, Defence Blog, Militarnyi, InfoResist, UNIAN và TSN, bài viết sẽ làm rõ các đặc điểm kỹ thuật công nghệ, so sánh với HIMARS gốc, và ý nghĩa chiến lược của sáng tạo này.

Hệ thống MLRS mới của Triều Tiên được lắp đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp 3 trục, với cabin bọc thép kiên cố, một đặc trưng trực tiếp lấy cảm hứng từ HIMARS.

Điểm nổi bật nhất là cấu trúc phóng kép: hai pod phóng độc lập, mỗi pod chứa 9 ống phóng, tổng cộng 18 ống, gấp đôi so với pod đơn 6 ống của HIMARS tiêu chuẩn.

Thiết kế này không chỉ tăng gấp đôi hỏa lực mà còn nâng tầm hệ thống lên ngang hàng với M270 MLRS (phiên bản nặng hơn của HIMARS), cho phép bắn đồng loạt 18 quả đạn chỉ trong vài giây.

Theo Army Recognition và InfoResist, cơ chế nạp đạn tự động là yếu tố then chốt, giúp rút ngắn thời gian tái tải từ 15 phút (của các MLRS cũ như BM-21 Grad) xuống chỉ còn 5-7 phút, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ bị phản pháo nhờ khả năng ‘bắn và chạy’ (shoot-and-scoot).

Về thông số kỹ thuật, dù Triều Tiên chưa công bố chính thức qua KCNA, các nguồn tình báo ước tính tầm bắn đạt 80-300km tùy loại đạn (tương đương GMLRS của HIMARS), với độ chính xác CEP (vùng sai lệch tròn) dưới 10 mét nhờ hệ thống dẫn đường GPS/INS lai.

Defence Blog nhấn mạnh rằng thiết kế bánh lốp 8x8 cho phép xe di chuyển tốc độ tối đa 85km/h trên địa hình hỗn hợp, vượt trội hơn hẳn các MLRS truyền thống của Triều Tiên như KN-09 (300mm, tầm 200km nhưng nặng nề và kém cơ động).

So với HIMARS, phiên bản Triều Tiên ‘nâng cấp’ về số lượng ống phóng nhưng có thể kém hơn ở độ tinh xảo điện tử, UNIAN lưu ý rằng Bình Nhưỡng đã sao chép gần như nguyên xi cabin điều khiển kỹ thuật số, màn hình hiển thị và radar cảnh báo tên lửa, chứng tỏ khả năng tiếp cận công nghệ phương Tây qua các kênh ngầm.

Logic phát triển công nghệ này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Triều Tiên. Trước đây, kho MLRS của họ chủ yếu dựa vào các mẫu Liên Xô cũ kỹ như Type-63 hoặc KN-25 siêu lớn (tầm bắn 380km), nhưng chúng thiếu tính cơ động cần thiết để đối phó với không quân tiên tiến.

Tờ Militarnyi và TSN phân tích rằng, bằng cách học hỏi HIMARS, đã chứng minh hiệu quả tại Ukraine với tỷ lệ tiêu diệt mục tiêu 90%, Triều Tiên không chỉ tăng khả năng răn đe hạt nhân mà còn tạo lợi thế bất ngờ trong xung đột thông thường.

Hơn nữa, sản xuất nội địa trên khung xe tải địa phương giúp giảm chi phí 40-50% so với nhập khẩu, đồng thời tránh lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc.

Triều tiên trình làng MLRS mới trong Lễ duyệt binh 10/10. Ảnh: Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Ý nghĩa chiến lược của MLRS mới vượt xa một bản sao đơn thuần

Theo United24 Media, MLRS báo hiệu sự chuyển dịch từ "số lượng áp đảo" sang "chất lượng chính xác", giúp Triều Tiên cạnh tranh với HIMARS trong kịch bản tác chiến hiện đại.

Tờ Fin Journal thậm chí gọi đây là "RСЗО thế hệ mới, khiến HIMARS chỉ như pháo hoa" nhờ tốc độ bắn nhanh gấp đôi và tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhắm mục tiêu.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, hệ thống MLRS có thể thay đổi cán cân, buộc Mỹ và đồng minh phải điều chỉnh chiến lược phòng thủ.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là kiểm soát chất lượng: nếu đạn phóng không đạt chuẩn, độ tin cậy có thể chỉ đạt 70-80% so với HIMARS 95%.

MLRS mới của Triều Tiên không phải là sản phẩm ngẫu hứng mà là đỉnh cao của chiến lược "sao chép thông minh", kết hợp thiết kế Mỹ với năng lực sản xuất nội địa.

Với 18 ống phóng di động, tự nạp đạn và tầm bắn xa (300km), MLRS không chỉ giống HIMARS mà còn vượt trội ở hỏa lực, khẳng định vị thế Bình Nhưỡng như một "kẻ phá luật" công nghệ quân sự.

Nếu triển khai hàng loạt, hệ thống này sẽ là "cơn ác mộng" cho bất kỳ đối thủ nào, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới cho ngành quốc phòng khép kín nhất thế giới.