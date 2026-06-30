Trang Carscoops vừa dẫn một báo cáo mới của Transport & Environment (T&E) phối hợp với Clean Cities Campaign cho thấy, châu Âu cần sớm có các chính sách kiểm soát xu hướng ô tô ngày càng lớn, vốn đang diễn ra liên tục trong khoảng 25 năm qua.

Đề xuất đánh thuế ô tô theo kích thước để hạn chế xe ngày càng phình to. Ảnh: Carscoops

Theo nghiên cứu, mỗi năm xe mới bán ra tại châu Âu có kích thước trung bình dài thêm khoảng 1,2cm và cao thêm 0,5cm. Chiều rộng xe và chiều cao nắp ca-pô cũng tăng khoảng 0,5cm mỗi năm. Điều này diễn ra bất chấp việc các hộ gia đình ngày càng ít người hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu không có biện pháp can thiệp, các thành phố ở châu Âu có thể mất từ 8,5-14% số chỗ đỗ xe trên đường vào năm 2040. Riêng London và Berlin được dự báo mỗi thành phố sẽ mất khoảng 100.000 chỗ đỗ do kích thước xe ngày càng lớn.

Kích thước trung bình của xe hơi đã tăng đáng kể trong 25 năm qua và còn có xu hướng tiếp tục tăng nhanh. Nguồn ảnh: T&E

Không chỉ gây áp lực lên hạ tầng, xe cỡ lớn còn được cho là làm gia tăng nguy cơ tai nạn đối với người đi bộ và người đi xe đạp. T&E dẫn các nghiên cứu trước đây cho thấy nắp ca-pô càng cao thì mức độ chấn thương khi xảy ra va chạm càng nghiêm trọng.

Dựa trên các dữ liệu này, nhóm nghiên cứu ước tính nếu xu hướng xe ngày càng lớn tiếp diễn, sẽ có thêm khoảng 2.570 người tham gia giao thông bị thiệt mạng trong giai đoạn từ nay đến năm 2040 so với kịch bản kiểm soát kích thước xe.

Xu hướng xe gầm cao khiến chiều cao nắp capo cũng tăng nhanh. Nguồn ảnh: T&E

Bên cạnh đó, các phương tiện lớn hơn thường nặng hơn, kéo theo mức tiêu thụ năng lượng cao hơn dù sử dụng động cơ đốt trong hay hệ truyền động điện.

Báo cáo ước tính nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, riêng nhóm xe điện tại châu Âu sẽ cần thêm khoảng 22,5 TWh điện mỗi năm vào năm 2040, tương đương sản lượng của khoảng 1.500 tua-bin gió trên đất liền. Với xe động cơ đốt trong, lượng dầu nhập khẩu cũng có thể tăng thêm hơn 100 triệu thùng.

Việc kích thước xe tăng gây áp lực lên hạ tầng đô thị. Nguồn ảnh: T&E

Từ các phân tích trên, nhóm nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp như áp thuế theo kích thước xe, tính phí đỗ xe dựa trên chiều dài và chiều rộng, giới hạn chiều cao nắp ca-pô ở mức 0,85m, giới hạn chiều rộng xe ở mức 1,92m, đồng thời ưu đãi cho các mẫu xe điện cỡ nhỏ có chiều dài dưới 4,2m.

Tuy nhiên, các tác giả cũng thừa nhận những đề xuất này sẽ khó nhận được sự đồng thuận. Trong hơn hai thập kỷ qua, xe SUV và crossover liên tục tăng doanh số nhờ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời mang lại biên lợi nhuận cao hơn cho các hãng xe.

Khi nhu cầu của người tiêu dùng đối ngày càng đòi hỏi xe hơi to và rộng hơn, thách thức không chỉ nằm ở việc khuyến khích người dân lựa chọn những mẫu xe nhỏ gọn hơn, mà còn ở việc tạo động lực để các nhà sản xuất quay trở lại phát triển và đưa nhiều mẫu xe cỡ nhỏ ra thị trường.

(Theo Carscoops)

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