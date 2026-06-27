Hyundai vừa chính thức giới thiệu thế hệ thứ 8 của mẫu sedan cỡ C Avante tại thị trường Hàn Quốc. Đây cũng là mẫu xe sẽ được bán tại nhiều thị trường quốc tế dưới tên gọi Hyundai Elantra 2027, đánh dấu cuộc "lột xác" toàn diện sau 6 năm kể từ thế hệ trước.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở thiết kế ngoại thất. Hyundai gần như từ bỏ ngôn ngữ tạo hình của Elantra hiện nay để chuyển sang phong cách mới mang tên "Steel Art" (Nghệ thuật thép), với nhiều đường gân nổi táo bạo và thân xe mang dáng vẻ cơ bắp hơn.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày siêu mảnh kéo dài theo chiều ngang, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp, ẩn trong hai hốc gió cản trước. Thân xe xuất hiện nhiều đường dập nổi tạo hiệu ứng thị giác mạnh, khiến mẫu sedan mới có phần gợi nhớ đến những mẫu SUV hiệu suất cao.

Phía sau xe cũng được thiết kế lại với cụm đèn LED tạo hình chữ H, cánh gió đuôi tích hợp và bộ khuếch tán gió cỡ lớn, giúp Elantra 2027 mang diện mạo thể thao hơn đáng kể so với thế hệ hiện hành.

Không chỉ thay đổi về kiểu dáng, Elantra mới còn được gia tăng kích thước. Xe có chiều dài 4.765 mm, rộng 1.855 mm và trục cơ sở đạt 2.750 mm, tăng lần lượt 55 mm, 30 mm và 30 mm so với trước. Theo Hyundai, nhờ đó không gian nội thất của mẫu sedan này đã tiệm cận nhiều mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ D.

Khoang lái cũng được làm mới gần như hoàn toàn với triết lý thiết kế tối giản. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 14,6 inch kết hợp màn hình kỹ thuật số 12,9 inch, vận hành trên nền tảng phần mềm Pleos Connect mới.

Đáng chú ý, Hyundai lần đầu tích hợp trợ lý AI tạo sinh mang tên Gleo AI, cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để điều khiển nhiều chức năng trên xe.

Dù theo đuổi xu hướng số hóa tương tự nhiều hãng xe điện hiện nay, Hyundai vẫn giữ lại hàng phím bấm và núm xoay vật lý dành cho điều hòa và một số chức năng thường dùng. Cách bố trí này được đánh giá thân thiện hơn trong quá trình sử dụng thực tế.

Các tiện nghi nổi bật khác gồm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen, camera hành trình tích hợp, hai đế sạc không dây cùng cổng sạc USB-C công suất 100 W.

Ở khía cạnh an toàn, Elantra 2027 được trang bị 10 túi khí cùng gói hỗ trợ lái ADAS thế hệ mới. Một số tính năng đáng chú ý gồm hệ thống điều khiển hành trình thông minh có dữ liệu bản đồ, hỗ trợ đỗ xe từ xa, hỗ trợ lùi xe có ghi nhớ quỹ đạo, cảnh báo đạp nhầm chân ga và phanh khẩn cấp điện tử.

Tại Hàn Quốc, Hyundai cung cấp hai tùy chọn động cơ khi ra mắt. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 147 mã lực, tăng thêm 26 mã lực so với trước.

Trong khi đó, phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện và bộ pin dung lượng lớn hơn, cho tổng công suất 155 mã lực. Hệ truyền động này được bổ sung công nghệ phanh tái tạo thông minh thế hệ 3 cùng hệ thống điều khiển dự đoán, giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu dựa trên điều kiện vận hành.

Một tính năng mới đáng chú ý là "Stay Mode", cho phép hệ thống điều hòa và giải trí tiếp tục hoạt động khi xe dừng mà không cần nổ máy liên tục.

Hyundai chưa công bố giá bán cũng như thời điểm mở bán chính thức. Theo kế hoạch, Avante mới sẽ được phân phối tại Hàn Quốc trước khi mở rộng sang các thị trường khác. Tại Bắc Mỹ, mẫu xe dự kiến mang tên Elantra 2027, trong khi một số nguồn tin cho rằng Hyundai cũng đang cân nhắc đưa dòng sedan này trở lại thị trường châu Âu sau nhiều năm vắng bóng.

Giới chuyên môn cũng kỳ vọng Hyundai sẽ tiếp tục phát triển phiên bản hiệu năng cao Elantra N với động cơ tăng áp 2.5L mới, dù hãng chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẫu xe này.

(Theo Carscoops)

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