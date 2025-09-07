Khoảng 2 năm gần đây, ngày càng ít các buổi tụ họp về siêu xe của đại gia Hà Nội. Điều này một phần do số lượng siêu xe giảm đáng kể và tập trung nhiều hơn ở khu vực TP.HCM. Tuy nhiên, lượng xe sang không giảm mà còn tăng khi một số đại gia mạnh tay mua thêm những chiếc Rolls-Royce trị giá hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, trên góc phố Lê Phụng Hiểu sầm uất - nơi được mệnh danh là “thánh địa siêu xe” của Hà Nội - bỗng xuất hiện tới ba chiếc Rolls-Royce khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, tổng giá trị dàn xe này lên tới hơn 100 tỷ đồng, bao gồm một chiếc Rolls-Royce Ghost và hai chiếc Rolls-Royce Cullinan.

Đặc biệt nhất là chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ thứ 2 màu xanh dương cực hiếm tại Việt Nam. Giá lăn bánh của chiếc xe này ở mức hơn 40 tỷ đồng, mang biển số Hà Nội. Tuy giá bán rẻ hơn Phantom VIII từ 10-20 tỷ đồng nhưng số lượng xe đến nay vẫn ít hơn mẫu xe “đàn anh”.

Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 6 chiếc Ghost thế hệ thứ 2 được nhập khẩu về nước ta thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân lẫn chính hãng. So với xe chính hãng, xe nhập khẩu tư nhân có giá cao hơn khoảng 5-7 tỷ đồng tùy xe.

Giá trị chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge đi cùng cũng đắt đỏ không kém. Ước tính, giá lăn bánh của xe lên tới hơn 40 tỷ đồng tại thời điểm mua mới. Đây cũng là phiên bản được nhiều đại gia lựa chọn dù giá bán cao hơn bản thường khoảng 8-10 tỷ đồng.

Chiếc xe của đại gia Hà Nội có ngoại thất màu đen - tông màu được nhiều chủ xe lựa chọn khi mua dòng xe này. Khác với bản thường, các chi tiết trang trí ở ngoại thất được mạ crôm tối màu như ốp viền lưới tản nhiệt, bộ chia gió, ốp tay nắm cửa khoang hành lý, chụp ống xả,… và đi kèm bộ mâm 5 chấu thiết kế riêng.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge vẫn sử dụng động V12 6.75 lít, sản sinh công suất 600 mã lực và 900 Nm mô-men xoắn cực đại, mạnh hơn 37 mã lực và 50 Nm so với bản thường. Cỗ máy này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp có chức năng sang số bằng tín hiệu vệ tinh (sử dụng công nghệ nhận diện địa hình và sang số phù hợp).

Cuối cùng là chiếc Rolls-Royce Cullinan bản thường, mang biển số ngoại giao. Tại thời điểm mua mới, ước tính chủ xe phải bỏ ra số tiền khoảng 20 tỷ đồng để sở hữu chiếc siêu SUV này. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với giá sau thuế khởi điểm gần 33 tỷ đồng tại đại lý chính hãng.

Đặc biệt hơn, xe có ngoại thất sơn màu xám bóng - một trong những màu sơn ít thấy trên các mẫu xe siêu sang của Rolls-Royce tại Việt Nam. Đường coachline màu cam của xe cho thấy nhiều khả năng nội thất xe cũng được bọc da màu cam. Bộ mâm 7 chấu đơn kích thước 22 inch của xe lại được ưa chuộng trên nhiều chiếc Cullinan bản thường.

Rolls-Royce Cullinan đang là mẫu SUV siêu sang được nhiều đại gia Việt chọn mua, khi số lượng đã lên đến hơn 30 chiếc cập bến nước ta thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân lẫn chính hãng. Gần đây nhất, một chiếc Cullinan bản nâng cấp đang được chào bán bởi một đại lý tư nhân, với giá bán khoảng hơn 20 tỷ đồng.

