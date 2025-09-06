Từng chịu chung số phận với “đàn anh” Ferrari 599 khi chỉ có vỏn vẹn 2 chiếc tại Việt Nam, Ferrari 812 bỗng tăng vọt số lượng lên tới 5 chiếc chỉ trong năm 2 năm gần đây, trong đó có tới 3 chiếc thuộc phiên bản mui trần (GTS) và 2 chiếc bản mui cứng (Superfast).

Ảnh: Vũ Mạnh Dương

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Ferrari 812 GTS đang lăn bánh trên đường phố TP.HCM. Đáng chú ý, chiếc xe mang màu sơn lạ mắt. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, siêu xe này được nhập khẩu thông qua đơn vị tư nhân, thuộc đời 2022. Tuy nhiên, chưa rõ xe đã có chủ nhân hay chưa.

Chiếc Ferrari 812 GTS đầu tiên về Việt Nam (bên trái) và chiếc thứ hai (bên phải).

Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất ba chiếc Ferrari 812 GTS cập bến nước ta. Chiếc đầu tiên thuộc sở hữu của một đại gia chưa được tiết lộ danh tính, có ngoại thất sơn màu Rosso 70th Anniversary độc đáo. Chiếc thứ hai cập mang màu sơn đỏ mận Rosso Fuoco hiện chưa có chủ nhân và chiếc cuối cùng là chiếc trong bài.

Giá trị chiếc xe vẫn là điều khiến nhiều người tò mò. Tại Mỹ, chiếc 812 có giá không dưới 700.000 USD (khoảng 18,5 tỷ VNĐ) trên thị trường xe cũ nhưng ít trang bị hơn chiếc vừa về Việt Nam. Rất có thể chiếc xe này sẽ mang biển số ngoại giao, với giá bán ước tính hơn 1 triệu USD (hơn 26,4 tỷ VNĐ).

Chiếc 812 GTS thứ hai về Việt Nam hiện đang có giá bán gần 25 tỷ đồng cũng có khá nhiều tùy chọn, từ màu sơn đỏ mận có giá trên 200 triệu đồng, ống xả thể thao, nội thất phối màu đỏ-đen đến các chi tiết làm bằng sợi carbon ở ngoại thất và nội thất.

Khác với 4 chiếc Ferrari 812 còn lại ở Việt Nam mang màu sơn đỏ và đen dạng bóng, chiếc 812 mui trần này sơn tông màu xanh lục mờ dạng nhám có tên Verde Masoni Opaco, do bộ phận cá nhân hóa Tailor Made làm riêng theo nhu cầu của khách hàng. Riêng tùy chọn này đã có giá trên 30.000 USD (khoảng 790 triệu VNĐ).

Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép sơn đen, kích thước 20 inch. Ẩn bên trong là cùm phanh màu đen cùng đĩa phanh carbon-ceramic. Xe còn có tùy chọn hệ thống ống xả thể thao với chụp ống xả màu đen nhám, cho âm thanh uy lực, đanh thép hơn.

Nội thất xe có thể sẽ kết hợp giữa hai màu đen và xanh lục giống như ngoại thất. Nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon như vô-lăng, lẫy chuyển số, cụm điều khiển trung tâm, ốp cửa gió điều hòa,… Ferrari 812 không được trang bị màn hình giải trí, chỉ có bảng đồng hồ sau vô-lăng và màn hình nhỏ trên táp-lô bên phụ.

Bên dưới nắp ca-pô chiếc Ferrari 812 GTS là động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 789 mã lực cùng 718 Nm mô-men xoắn cực đại. Đây cũng là động cơ hút khí tự nhiên mạnh nhất mà Ferrari từng sản xuất. Siêu xe này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau và hộp số ly hợp kép 7 cấp.

