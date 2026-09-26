Trương Tiểu Kiều (32 tuổi), quê ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã biến một thói quen đời thường thành một mô hình kinh doanh có lãi.

Câu chuyện của anh bắt đầu từ một video ngắn trên mạng xã hội, cảnh một người phụ nữ đang gãi lưng cho chồng. Điều khiến Trương chú ý không chỉ là nội dung video, mà còn là những bình luận của người xem về việc liệu họ có sẵn sàng trả tiền để được gãi những chỗ ngứa mà họ không thể tự với tới.

Khoảnh khắc đó cũng gợi lại ký ức thời thơ ấu của Trương, khi cha anh thường gãi lưng cho anh để giúp anh thư giãn và dễ ngủ.

Nhận thấy nhu cầu tiềm năng từ những bình luận dưới video, đồng thời nhớ lại trải nghiệm thời thơ ấu, Trương bắt đầu nghiên cứu khả năng biến việc "gãi ngứa" thành một dịch vụ.

Nhân viên sử dụng bộ móng tay giả được thiết kế đặc biệt để gãi nhẹ trên cơ thể khách hàng tại chi nhánh ở Thâm Quyến. Dịch vụ này có giá 300 NDT/giờ (khoảng 1,17 triệu đồng) và đang thu hút sự chú ý tại Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Ra mắt dịch vụ "gãi ngứa"

Trước khi mở cửa hàng "gãi ngứa", Trương Tiểu Kiều từng trải qua nhiều lần thử sức trong công việc và kinh doanh.

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ít được biết đến, anh từng trải qua 7 công việc khác nhau trong năm đầu tiên đi làm.

Trước tuổi 30, anh từng thành lập hai công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, nhưng cả hai đều không thành công.

Sau đó, anh tiếp tục thử sức trong lĩnh vực truyền thông nhưng cũng không đạt được thành công đáng kể. Tuy nhiên, những thất bại đó không làm anh nản lòng.

Đầu tháng 5/2026, Trương Tiểu Kiều mở cửa hàng đầu tiên mang thương hiệu Suma tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến. Chỉ một tháng sau, cơ sở thứ hai được khai trương tại quận Phúc Điền của thành phố này.

Tại các cửa hàng, nhân viên sử dụng những bộ móng nhọn được thiết kế đặc biệt để nhẹ nhàng gãi trên cơ thể khách hàng. Khách nằm sấp trên giường, tương tự như khi sử dụng dịch vụ massage.

Trương Tiểu Kiều cho biết anh đã dành hơn 4 tháng để nghiên cứu và phát triển kỹ thuật gãi, thử nghiệm trên bạn bè và người theo dõi, vì trước đó chưa có tiền lệ cho loại hình dịch vụ này tại Trung Quốc.

Anh chia cơ thể thành 5 khu vực ngứa chính và hơn 30 khu vực nhỏ hơn, mỗi khu vực sử dụng lực khác nhau để mang lại hiệu quả thư giãn tối ưu. Theo Trương, dịch vụ hướng tới việc giúp khách hàng thư giãn, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ.

Hòa vốn sau 2 tháng và sinh lời lớn

Dịch vụ được định giá 300 NDT/giờ (khoảng 1,17 triệu đồng). Theo Trương Tiểu Kiều, 2 cửa hàng hiện mang về tổng doanh thu khoảng 100.000 NDT mỗi tháng (khoảng 390 triệu đồng). Các cửa hàng đã thu hồi vốn đầu tư ban đầu sau khoảng 1,5-2 tháng và bắt đầu có lãi.

Đáng chú ý, dịch vụ này thu hút cả khách hàng nam và nữ, trong đó nam giới chiếm khoảng 70%.

Theo Trương, một số khách hàng cho rằng dịch vụ giúp họ thư giãn hơn massage, đồng thời hai cửa hàng đã hình thành một lượng khách quay lại đáng kể.

Không dừng lại ở 2 cửa hàng, Trương Tiểu Kiều đặt mục tiêu mở 100 cơ sở trên khắp Trung Quốc và quan trọng hơn, anh muốn biến "gãi ngứa" thành một nghề được công nhận rộng rãi.

Câu chuyện của Trương Tiểu Kiều nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ mong muốn trải nghiệm dịch vụ, thậm chí muốn học nghề để mở cửa hàng riêng.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi về khả năng phát triển lâu dài của mô hình này. Một số người đặt câu hỏi liệu có thực sự nhiều khách hàng sẵn sàng chi 300 NDT cho một giờ "gãi ngứa" hay không.

Trước những nghi ngờ về tính phù hợp của mô hình, Trương khẳng định các cửa hàng cung cấp dịch vụ thư giãn chính thống và không phục vụ những yêu cầu không phù hợp.

Trương cho rằng "gãi ngứa" có thể trở thành một nghề được công nhận rộng rãi và đang hướng tới việc phát triển mô hình này trên toàn quốc.

Theo: SCMP, Xiaoxiang Morning Herald