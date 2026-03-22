Phái đoàn NATO lần đầu tiên thăm Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Ảnh: Palisa Facebook.

Trang Ukranews dẫn thông báo đăng tải trên Facebook của ông Palisa hôm nay (22/3) viết: "Lần đầu tiên trong một cuộc xung đột toàn diện, một bộ chỉ huy quân sự cấp cao NATO đã đến thăm Ukraine... Phái đoàn do Đô đốc Pierre Vandier, Tư lệnh tối cao Lực lượng Chuyển đổi dẫn đầu".

Theo ông Palisa, Ukraine và phái đoàn NATO đã thảo luận cụ thể về việc quân đội Ukraine sẽ tham gia các cuộc tập trận trong tương lai của NATO với vai trò là kẻ thù giả định (đội đỏ). Ông Palisa lưu ý, cuộc diễn tập hồi năm ngoái đã giúp các đồng minh của Ukraine thấy được đội quân của Kiev đã thể hiện ưu thế đáng kể trong những kịch bản huấn luyện.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về tương lai của Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung NATO-Ukraine (JATEC). Ông Palisan nói: "Chúng tôi đang bước vào giai đoạn cuối cùng của việc triển khai các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Ukraine, phát triển năng lực phân tích và mở rộng các chương trình huấn luyện".

Trước đó, thông tấn xã Ukraine đưa tin, một đội ngũ đa quốc gia của NATO do Ukraine dẫn đầu đã đánh bại một đội quân địch giả định và thậm chí còn “đánh chìm” một tàu khu trục nhỏ trong cuộc tập trận quy mô lớn Dynamic Messenger 2025 trong khuôn khổ liên minh.

Tổng thống Volodymyr Zelensky từng gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte để thảo luận về việc tăng cường phòng không và tác động của tình hình xung quanh Iran đối với Ukraine.