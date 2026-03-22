Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/3 đã đăng tải video về kíp pháo thủ ZU-23-2 của nước này làm nhiệm vụ đối phó UAV ở đông nam tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy pháo Zu-23-2 được trang bị kính ngắm điện tử nên pháo thủ có thể quan sát rõ khí tài của đối phương bay trên không.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của quân Nga cho hay: “Trong khi thực hiện nhiệm vụ yểm trợ đồng đội ở hướng Krasnolymansk, các binh sĩ của Lữ đoàn bộ binh cơ giới biệt lập số 164 thuộc Cụm quân phía Tây đã vô hiệu hóa một nhóm UAV tấn công của Ukraine”.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, ZU-23-2 là pháo phòng không nòng đôi được Cục Thiết kế KBP nghiên cứu, chế tạo vào cuối thập niên 1950 và chính thức đưa vào sử dụng trong quân đội Liên Xô từ năm 1960. Tính đến năm 2026, loại pháo này đang được quân đội của hàng chục quốc gia trên khắp thế giới sử dụng.

Pháo ZU-23-2 có trọng lượng 0,95 tấn; dài 4,57m (bao gồm chiều dài nòng), rộng 2,88m và cao 1,22m. Kíp chiến đấu gồm pháo thủ và chỉ huy.

ZU-23-2 có tầm bắn trong khoảng 1,5 - 2km. Pháo sử dụng đạn 23x152mm nặng 190g. Khi rời nòng, loại đạn này có sơ tốc 980 m/s với động năng đạt khoảng 88.916J (Joule).

Để tăng cường tính cơ động của pháo, Zu-23-2 thường lắp trên các phương tiện cơ giới như xe bọc thép BTR-D hoặc xe tải GAZ-66. Theo Army Recognition, trong một số trường hợp, pháo ZU-23-2 còn có thể được dùng như khí tài hỗ trợ hỏa lực trên mặt đất để đối phó với các phương tiện bọc thép hạng nhẹ hoặc binh sĩ đối phương.