Theo hãng thông tấn Anadolu, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 21/3 đã lên án các hoạt động gần đây của Mỹ liên quan đến dầu mỏ.

"Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Mỹ không quan tâm đến ý kiến của bất kỳ ai, họ sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp vì lợi ích của mình, bao gồm cả can thiệp quân sự vào các nước có nguồn tài nguyên họ cần", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Nga tin các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela và Iran "hoàn toàn là vì dầu mỏ". Ông cáo buộc Washington đang theo đuổi học thuyết thống trị thị trường năng lượng toàn cầu.

"Mỹ đã ra lệnh trừng phạt nhắm vào các tập đoàn năng lượng Nga như Lukoil và Rosneft, đồng thời hoan nghênh việc chúng tôi bị loại ra khỏi thị trường châu Âu. Mỹ muốn Nga bị loại khỏi thị trường năng lượng toàn cầu và chỉ có thể phát triển giới hạn", ông Lavrov nói.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, hậu quả từ cuộc xung đột Iran do Mỹ và Israel khởi xướng sẽ kéo dài nhiều năm.

Trước đó, đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev đã cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) về nguy cơ giá dầu mỏ và khí đốt ở lục địa già tăng vọt. "Châu Âu sắp phải chứng kiến một 'cơn sóng thần' về giá dầu mỏ và giá khí đốt. Thảm họa này bắt nguồn từ sự thiếu khôn ngoan trong chiến lược bài Nga của giới chức EU. Chính họ là những người đã từ chối nguồn năng lượng đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí của Nga", ông Dmitriev phát biểu hôm 19/3.