Hãng thông tấn Ukrinform cho hay các thành viên chủ chốt trong đoàn đàm phán của Ukraine đến Mỹ lần này gồm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Rustem Umerov, Chánh Văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov cùng 2 quan chức Serhii Kyslytsia và Davyd Arakhamia.

Các thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 18/2. Ảnh: Kyrylo Budanov

Trong khi đó, phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump dẫn đầu.

Theo tiết lộ trước đó của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine trong ngày 21/3 sẽ tập trung vào các vấn đề quan trọng như “công tác chuẩn bị cho cuộc gặp 3 bên Ukraine - Mỹ - Nga trong tương lai; các đòn trừng phạt Nga; những bản thỏa thuận giữa Kiev và Washington về các đảm bảo an ninh và công tác tái thiết hậu xung đột”.

Nga giành ưu thế ở Kostiantynivka

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (21/3), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói các đơn vị Nga đang giành ưu thế trước lực lượng vũ trang Kiev tại thành phố Kostiantynivka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

“Tại Kostiantynivka, các quân nhân Nga đang đạt bước tiến ở khu vực đông nam và bắt đầu củng cố các tuyến phòng thủ và vị trí mới ở phía nam thành phố. Nhìn chung, các lực lượng Moscow ở đó vẫn duy trì đà tiến công và đẩy lui quân đối phương khỏi nhiều vị trí”, ông Marochko cho hay.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột của chuyên trang Deep State, có ít nhất 4 mũi tấn công của quân Nga đang hướng về phía đông và phía nam thành phố Kostiantynivka.