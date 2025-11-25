Trung tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Phương Vũ

Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu; Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9.

Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có: Ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh An Giang.

Năm 2025, phong trào thi đua tại Bộ CHQS 5 tỉnh, thành trong Cụm được triển khai đồng bộ, bám sát đặc điểm nhiệm vụ của từng đơn vị và tình hình thực tiễn địa phương. Các phong trào gắn chặt với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn lực lượng.

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh An Giang, phát biểu tại Hội nghị

Nhiều mô hình, cách làm hay tiếp tục được nhân rộng, thúc đẩy phong trào thi đua đi vào chiều sâu. Tiêu biểu như các phong trào: “Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” hay chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”.

Chỉ tính trong năm, Bộ CHQS 5 tỉnh, thành phố đã xây dựng 188 tập thể và 318 cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời thực hiện khen thưởng thường xuyên và theo chuyên đề cho gần 1.670 tập thể, gần 5.490 cá nhân, góp phần động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu trong toàn lực lượng.

Trung tướng Hồ Văn Thái và ông Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang trao Cờ và hoa chúc mừng cho đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua Bộ CHQS 5 tỉnh, thành (Quân khu 9) năm 2026. Ảnh: Phương Vũ

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô không gian và dân số lớn (diện tích tự nhiên hơn 9.888 km2, dân số khoảng 4,95 triệu người, đứng thứ ba cả nước). Trong 10 tháng năm 2025, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng tích cực, GRDP đạt 7,85%, cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

"Những thành tựu của tỉnh ở tất cả các lĩnh vực có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang. Thông qua Phong trào Thi đua Quyết thắng, LLVT tỉnh ngày càng trưởng thành, phát triển, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Tây Nam của Tổ quốc", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Phong trào Thi đua Quyết thắng tạo động lực nâng cao chất lượng tổng hợp LLVT 5 tỉnh, thành Quân khu 9. Ảnh: Phương Vũ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Lực lượng vũ trang Quân khu 9 biểu dương những kết quả Cụm thi đua 5 tỉnh, thành phố đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời, khẳng định những kết quả này tiếp tục là tiền đề, động lực để Cụm thi đua nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng phấn đấu hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu của Phong trào Thi đua Quyết thắng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.​

Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 Hồ Văn Thái đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, Cụm thi đua Bộ chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố còn một số hạn chế cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để trong thời gian tới. Đặc biệt là triển khai các biện pháp tích cực phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng trong lực lượng.​

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh An Giang. Ảnh: Phương Vũ

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, thời gian tới đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều hoạt động lớn sẽ diễn ra đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Đối với hoạt động của Cụm thi đua 5 tỉnh, thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường sức mạnh quốc phòng, nâng cao năng lực phòng thủ dân sự.