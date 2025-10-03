Ngày 3/10, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, sau khi hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang, tỉnh An Giang (mới) có không gian phát triển kinh tế - xã hội mở rộng, nguồn nhân lực dồi dào, công nghiệp phát triển mạnh, hạ tầng giao thông đồng bộ.

Ngoài ra, với tiềm năng du lịch, kinh tế biển phát triển nhanh cũng tạo điều kiện cho tỉnh phát triển toàn diện cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng

Theo Bộ trưởng Quốc phòng, nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định An Giang là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 như trong báo cáo chính trị nêu, Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, quyết nghị 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, Đảng bộ cần đánh giá, nhận định đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thúc đẩy cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt là các dự án công nghiệp, công nghệ cao, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao…

“Với tiềm năng và dư địa lớn, An Giang hoàn toàn có thể đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên”, Bộ trưởng Quốc phòng nhìn nhận.

Thứ hai, An Giang cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là về kinh tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội.

Tỉnh tận dụng tốt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, thực hiện tốt quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; kiên trì quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để An Giang phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế của vùng ĐBSCL.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang

Thứ ba, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh, quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, đặc biệt là trục hành lang kinh tế Châu Đốc - Long Xuyên; hành lang kinh tế biên giới; hành lang dọc sông Tiền - sông Hậu... kết nối với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các công trình kết nối đường ven biển, tuyến cao tốc, quốc lộ.

Bộ trưởng đề nghị tỉnh khẩn trương hoàn thành nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Rạch Giá, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng biển An Thới...; chú trọng đầu tư đặc khu Phú Quốc sáng - xanh - sạch - đẹp, xứng tầm là nơi đăng cai APEC 2027.

Thứ tư, chú trọng bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học…

Thứ năm, với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, Đảng bộ cần tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội, có cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân.

Xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện. Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (chú ý quản lý lao động nhập cư; xử lý tốt các mối quan hệ dân tộc, tôn giáo...); tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường an toàn, thuận lợi để thu hút đầu tư.

Thứ sáu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết, kết luận Trung ương 4 khóa 12, 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...