Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương sắp xếp các tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Cụ thể, việc tổ chức lại Đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty thực hiện theo hướng Đảng bộ công ty mẹ chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và ở một số doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn với trụ sở chính tại Hà Nội hoặc TPHCM.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chuyển toàn bộ các tổ chức đảng ở các đơn vị, doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý tổ chức lại 4 đảng bộ ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng chỉ giữ lại các tổ chức đảng trực thuộc ở các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính và tổ chức đảng trong các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có trụ sở tại Hà Nội.

Đồng thời, các tổ chức đảng ở các đơn vị, chi nhánh khác thuộc ngân hàng thương mại nhà nước được chuyển toàn bộ về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Kết luận 208 cũng nêu rõ việc tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức đảng ở 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp có tính chất đặc thù và mô hình Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy do đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Sau khi hoàn thành, tổ chức đảng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên sẽ được chuyển giao về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị thành viên đặt trụ sở chính.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chuyển 30 tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý thực hiện thí điểm các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ có từ 400 đảng viên trở lên được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 87 ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu, trước mắt giữ nguyên các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị thành viên thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước khi chuyển về trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý chuyển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương đang trực thuộc các cấp ủy địa phương về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức lại và chuyển các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng ủy: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp nhận, sắp xếp, kiện toàn, thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với các đảng bộ có đủ điều kiện.

Các tỉnh ủy, thành ủy chuyển giao các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc cấp ủy cấp xã, phường.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các nội dung trên hoàn thành trước ngày 31/12 và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 5/1/2026.