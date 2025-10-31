Tại phiên họp ngày 31/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy, các ban, bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ của Bộ Chính trị mới ban hành. Các đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức đánh giá và bố trí, sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục tăng cường toàn diện cho cấp xã, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế để cấp xã chuyển mạnh trạng thái từ thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo.

Bãi bỏ ngay những thủ tục không cần thiết

Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, quy trình, thủ tục trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (tài chính, tài sản, quy hoạch, dự án, đất đai, trụ sở…).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng thì giải quyết ngay, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì khẩn trương bổ sung trong các nội dung trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu cần kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính của các địa phương, rà soát, bãi bỏ ngay những thủ tục không cần thiết; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ ở TPHCM hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Huế

Kết luận 202 cũng nêu Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực để ban hành, sửa đổi, bổ sung ngay, bảo đảm tính khả thi trong phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo.

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, có giải pháp tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ.

Thống nhất, đồng ý nhiều chủ trương cho cơ sở

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức, các hội quần chúng, các cơ quan báo chí thuộc MTTQ và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ… Những nội dung này phải hoàn thành trong năm 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chủ trương cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành (bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh) sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, thực hiện nội dung trên; khẩn trương hoàn thành sắp xếp, bố trí tài sản công của các địa phương, kịp thời tháo gỡ, xử lý các vướng mắc phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý giao ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh chỉ đạo điều chỉnh quy chế làm việc của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy, chi bộ cơ sở ở cơ quan, tổ chức nơi kết thúc hoạt động của đảng đoàn, ban cán sự đảng cho phù hợp để bảo đảm sự lãnh đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh và cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý ủy quyền cho lãnh đạo ban xây dựng đảng hoặc ban tổ chức đảng ủy xã, phường, đặc khu được phép xác nhận phiếu nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi cho đảng ủy cơ sở nơi đảng viên công tác để tạo thuận lợi trong thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên.

Các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục rà soát, thống kê việc sắp xếp, bố trí, xử lý, cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; chủ động hỗ trợ các khu vực khó khăn bằng kinh phí địa phương. Các địa phương tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công.

Cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh cần nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền cấp xã cần chủ động liên hệ các sở, ban, ngành tại địa phương để được hướng dẫn tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập trước khi kiến nghị lên cấp cao hơn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa làm tốt, chậm tiến độ, nhất là các nội dung liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ, cơ sở vật chất, quản lý tài sản công, điều kiện, phương tiện làm việc và giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành trong năm 2025.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương năm 2025.