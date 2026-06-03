4 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (Phó trưởng Ban thường trực), Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (thay nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (thay nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng), Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh (thay ông Phạm Gia Túc đã chuyển vị trí công tác).

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng (thay nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn); Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn (thay ông Phạm Đại Dương đã chuyển vị trí công tác); Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền (thay nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh).

Ngoài ra còn có các ủy viên: Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải (thay ông Phan Thăng An đã chuyển vị trí công tác); Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường (thay nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng); Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương (thay bà Nguyễn Thị Thu Hà đã chuyển vị trí công tác).

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Theo Quyết định số 185, ngày 1/10/2024 của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng từ trung ương đến cơ sở; liên thông, thu thập, chia sẻ thông tin giữa cơ quan đảng và cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo xây dựng đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; trình Ban Bí thư phê duyệt đề án; chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đề án.

Một nhiệm vụ, quyền hạn khác của Ban Chỉ đạo là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định những cơ chế, chính sách đặc biệt theo quy định để việc triển khai thực hiện đề án đạt hiệu quả và thuận lợi nhất.

Ban Chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phù hợp với lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mà thành viên đó đại diện, phụ trách, theo dõi.

Ban Chỉ đạo được yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng cán bộ, cơ sở vật chất của tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách để thực hiện các nhiệm vụ được giao...