Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ vào chiều 28/4, báo chí đặt câu hỏi về việc một số ý kiến đề nghị nâng mức lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng thay vì 2,53 triệu đồng như đề xuất của Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH cho biết, thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, Bộ đề xuất dự kiến từ 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng.

"Việc này đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng. Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp", Phó cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH nói.

Theo ông Cường, ngày 24/4, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định, hoàn thiện dự thảo nghị định. Trên cơ sở thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1/7/2026.