Sáng 28/4, tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên có cuộc tiếp xúc cử tri thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 và lắng nghe, ghi nhận kiến nghị của cử tri.

Phó Thủ tướng đã giải đáp, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Với kiến nghị về mức phụ cấp chức vụ đối với phó trưởng ban HĐND xã hoạt động chuyên trách, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND xã… cũng như về cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ xem xét tổng thể chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã trong đề án cải cách chính sách tiền lương, trình Bộ Chính trị trong quý 2. Đề án sẽ được gửi lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện và đề xuất cân đối chung trong toàn hệ thống chính trị.

Với ý kiến đề nghị nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng việc sáp nhập thôn bản đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, Phó Thủ tướng cho biết thực hiện Nghị quyết 18 và các quy định của pháp luật hiện hành, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố thời gian qua đã đạt kết quả quan trọng, giảm từ gần 137.000 đơn vị năm 2015 xuống còn hơn 89.500 đơn vị năm 2025.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tuy nhiên, trong năm 2025, do thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã để mở rộng không gian phát triển của các địa phương, nên cấp xã hiện tại có quy mô diện tích, dân số cũng như số lượng thôn, tổ dân phố trực thuộc cấp xã tăng lên nhiều, làm tăng số lượng đầu mối và tạo áp lực quản lý lớn đối với chính quyền cấp xã.

Thực hiện các kết luận của Trung ương, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và việc bố trí, sử dụng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng, ban hành nghị định của Chính phủ về thôn, tổ dân phố.

Trong đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tuân thủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời gắn với đặc điểm lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên, quy mô dân số và phân bố dân cư của từng địa bàn.

Về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Quốc hội hoàn thành việc kiện toàn lãnh đạo chủ chốt của bộ máy nhà nước; xem xét thông qua 9 luật và các nghị quyết quy phạm pháp luật quan trọng khác.

Năm 2025, nước ta đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Bước sang năm 2026, kinh tế vĩ mô tiếp tục cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, các động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố.

Ngay sau khi bước vào nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã xác định rõ một số ưu tiên lớn. Trong đó, trước hết là kiên định với nguyên tắc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, phát triển kinh tế trên nền tảng ổn định bền vững, tăng trưởng phải gắn với chất lượng, hiệu quả và phải gắn với nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, coi đây là đột phá của đột phá.

Ưu tiên thứ ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ đang chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, trong đó có chỉ tiêu "cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý". Việc cắt giảm này sẽ góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ và phải hoàn thành ngay trong tháng 4 này, thay vì đến tháng 6.

"Việc cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh phải bảo đảm thực chất. Thực chất ở đây là gì? Là có sự đối chứng, có sự phản biện của doanh nghiệp, của người dân khi chúng ta thực hiện việc cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Ưu tiên thứ tư là thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ năm là tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục bằng được tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; lấy hiệu quả công việc, kết quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị.