Sáng 24/4, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Theo đó, Quốc hội ghi nhận Chính phủ, Thủ tướng đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực.

Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Quốc hội lưu ý, Chính phủ chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Ảnh: QH

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội.

Nhiệm vụ được Quốc hội đề ra là khai thác hợp lý dư địa nợ công, bội chi nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ.

Người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành, cơ quan trung ương tiếp tục quan tâm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến đề xuất của đại biểu Quốc hội, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế được đề cập trong báo cáo kết quả giám sát.

Cạnh đó, Quốc hội lưu ý nâng cao chất lượng công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, hiệu quả của hệ thống pháp luật.

Quốc hội quyết nghị cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025 thì Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện.

Đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã kiện toàn bộ máy nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14.

Quốc hội quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc

“Trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa 16 đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia, nhưng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng.

Về kết quả kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều luật, nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Các chính sách ban hành tại kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa bảo đảm tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể.

Các luật, nghị quyết cũng quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên bế mạc

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế cũng được Quốc hội đưa ra, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”...

Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan ngay sau kỳ họp khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua với tinh thần không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của kỳ họp thứ nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội.

Ông lưu ý, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả, tinh thần, khí thế của kỳ họp và lắng nghe đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của cử tri và nhân dân. Mỗi đại biểu Quốc hội cần phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống vào nghị trường; đưa nguyện vọng của nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả.

Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.