Bộ Chính trị khẳng định việc thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở đã góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Dân chủ ở cơ sở phải trở thành một trong những động lực mạnh mẽ khơi thông nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

Chỉ thị số 09 nhấn mạnh việc thống nhất trong toàn Đảng và hệ thống chính trị quan điểm chỉ đạo về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong giai đoạn mới. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và vì mục tiêu nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Thực hiện quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp hồi tháng 3 năm nay. Ảnh: Hoàng Hà

Việc mở rộng dân chủ ở cơ sở phải trên nguyên tắc kết hợp dân chủ - kỷ cương - pháp quyền; gắn quyền lợi và trách nhiệm, thúc đẩy đối thoại xã hội, tôn trọng sự khác biệt trong khuôn khổ pháp luật song hành với thực thi kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện, hành vi lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước.

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu cơ quan, đơn vị xác định việc thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Một trong những định hướng của Bộ Chính trị là nghiên cứu đưa kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên hằng năm. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền xây dựng, rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về dân chủ và thực hành dân chủ, quyền và trách nhiệm công dân; hình thành văn hóa thực hành dân chủ gắn với tuân thủ pháp luật.

Bộ Chính trị lưu ý cần tăng cường quản lý, định hướng và chủ động cung cấp thông tin chính thống đầy đủ, kịp thời về những vấn đề nhân dân quan tâm; xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn; tăng cường lắng nghe ý kiến nhân dân, phản hồi hai chiều, tương tác, đối thoại trực tiếp, trực tuyến giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

"Nêu cao trách nhiệm tiếp thu, trả lời, giải đáp, giải quyết, giải trình của các cơ quan đảng, nhà nước đối với những kiến nghị, đề xuất của nhân dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền, trách nhiệm..." - Chỉ thị số 09 nêu rõ.

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dân chủ

Đáng chú ý, Bộ Chính trị chỉ đạo cần thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, không để hình thành điểm nóng, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ vai trò dẫn dắt, lan tỏa của người có uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc cần được phát huy... Ảnh: Hải Nam

Bộ Chính trị lưu ý kịp thời phát hiện và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhất là trên không gian mạng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dân chủ, đặc biệt là các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng định hướng nghiên cứu ban hành bộ tiêu chí "3 công khai - 3 giám sát": công khai mục tiêu - nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi nhân dân - mặt trận - báo chí. Trước mắt là ưu tiên áp dụng đối với chương trình an sinh xã hội, bảo đảm có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, chỉ số tác động, định kỳ đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng.

Một định hướng khác là nghiên cứu các hình thức thực hiện dân chủ trên các nền tảng số, dữ liệu mở, tương tác trực tuyến...; xây dựng không gian dân chủ số quốc gia với các nền tảng dữ liệu và quy trình số, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý, hiến kế, giám sát, phản biện và đánh giá hoạt động của cơ quan nhà nước một cách công khai, minh bạch; có nguyên tắc, quy định bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, tránh bị lợi dụng hoặc gây tâm lý e ngại khi tham gia góp ý, phản biện.

Bộ Chính trị kết luận về việc kết thúc hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp. Cấp ủy, bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phân công chỉ đạo, chịu trách nhiệm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mô hình và cơ chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cần được hoàn thiện; hình thành các mô hình "tự quản - tự chủ - tự giám sát" ở cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và nhân dân, thực hành phát huy dân chủ tại cơ sở.