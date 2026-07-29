Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết Trung ương đã ban hành Quy định số 207 ngày 26/7 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 37 được ban hành ngày 25/10/2021.

Sau nhiều nhiệm kỳ thực hiện, Quy định về 19 điều đảng viên không được làm đã từng bước trở thành “chuẩn mực” cho nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Việc sửa đổi, bổ sung lần này tiếp tục kế thừa kết cấu, bố cục và 19 điều, bên cạnh đó là bổ sung hành vi mới đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đồng bộ với các quy định của Đảng...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề

Thông tin về những điểm mới cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết Quy định số 207 bổ sung quy định đảng viên không được “trực tiếp hoặc cổ súy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật... xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, việc bổ sung nhằm kịp thời điều chỉnh hành vi của đảng viên trong tình hình hiện nay, liên quan đến vấn đề tư tưởng, chính trị, xuất bản.

Quy định số 207 cũng bổ sung nội dung về “sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật”, nhằm cảnh báo, phòng ngừa và tạo cơ sở để xử lý hành vi về sử dụng, ứng dụng công nghệ mới.

Tại điều 6 của quy định đã bổ sung hành vi “mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo…” để bao quát đầy đủ hơn, đồng thời mở rộng phạm vi bảo vệ, không chỉ đối với “người tố cáo” như trước mà còn bổ sung “người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người thân của họ”. Việc bổ sung này để đồng bộ với Quy định số 231 của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên dám đấu tranh, bảo vệ cái đúng.

Quy định mới còn bổ sung nội dung đảng viên không được “thực hiện, huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực thiếu minh bạch” và đặc biệt là hành vi “thiết kế tiêu chí, điều kiện mang tính riêng biệt nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng”.

Việc bổ sung các nội dung mới này nhằm kiểm soát các hành vi tiêu cực trong phân bổ nguồn lực của Nhà nước, đảm bảo các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đúng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đảng viên không được “thờ ơ, vô cảm” với hành vi sai trái

Ông Thanh cũng cho biết Quy định mới về những điều đảng viên không được làm đã bổ sung nhiều hành vi phù hợp thực tiễn, ví dụ như đảng viên không được nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính; đảng viên không được né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, làm việc cầm chừng…

Quy định mới đã quy định rõ đảng viên không được “biết mà không báo cáo, không xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; đảng viên không được “can thiệp, tác động hoặc để người thân thích, người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi...”.

Đáng chú ý, quy định bổ sung một nội dung có tính chất kết hợp giữa hai mặt “xây và chống” rất quan trọng. Đó là vừa khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhưng đồng thời, đảng viên không được “lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ… để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh đây là ranh giới rất quan trọng, thể hiện tư duy biện chứng của Đảng: khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng không dung túng cho việc lợi dụng danh nghĩa đổi mới sáng tạo để trục lợi.

Ảnh: QH

Đáng chú ý, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết Điều 12 đã bổ sung nội dung có tính thời sự, đó là “lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực”.

Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đây là quy định hết sức cần thiết và kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lợi dụng quá trình sắp xếp để “cài cắm” người thân tín, không đủ năng lực, uy tín vào những vị trí then chốt, có quyền phân bổ nguồn lực quan trọng của quốc gia, địa phương.

Ngoài ra, quy định mới bổ sung một số nội dung đảng viên không được làm như “giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập có biến động không trung thực”; “trốn thuế”, “lừa đảo”; “tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm”; “không chấp hành kết luận, quyết định của cơ quan có thẩm quyền”...

Với nhóm các điều quy định về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, quy định mới bổ sung nội dung đảng viên không được “thờ ơ, vô cảm” với các hành vi sai trái trong xã hội, không được lợi dụng “cơ chế, chính sách dân tộc” để trục lợi cũng như không được “thực hiện hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật”.

Thực hiện nhiệm vụ Ban chấp hành Trung ương giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kịp thời ban hành hướng dẫn thực hiện quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, Quy định về những điều đảng viên không được làm không chỉ là những giới hạn cần tuân thủ mà trước hết là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn luyện và tự hoàn thiện mình.