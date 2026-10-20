Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây đã ký ban hành quyết định về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng ký ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Quyết định nêu rõ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11 hồi tháng 5. Ảnh: Phạm Hải

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đường lối, chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận; là đầu mối chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Đảng; chủ trì hoặc phối hợp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận theo phân công, phân cấp.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cũng lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ; đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đảng bộ.

Về mối quan hệ công tác, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; kịp thời báo cáo, xin ý kiến những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đột xuất phát sinh hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành Trung ương Đảng theo quy định; phối hợp với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, đơn vị của Đảng ở Trung ương về công tác cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định.

Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Ban thường vụ định hướng cơ cấu gồm ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Bí thư Đảng ủy; 1 ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch là Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó chủ tịch - Tổng thư ký, các Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, 2-3 Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách.

Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc do Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đề xuất.

Trước mắt, trong quá trình sắp xếp bộ máy, số lượng Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách có thể nhiều hơn, nhưng chậm nhất đến hết nhiệm kỳ 2025-2030 phải bảo đảm đúng số lượng quy định.

Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm Bí thư, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy chuyên trách, các ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy là phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyên trách công tác tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, tập thể Thường trực Đảng ủy được sử dụng bộ máy các Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ.