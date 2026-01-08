Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 229 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức cơ sở đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình hoạt động của tổ chức cơ sở đảng quý 4/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xác định quý 1/2026 là đợt cao điểm để đưa hoạt động của tổ chức cơ sở đảng vào nền nếp, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội 14; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn; tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội 14 và của đảng bộ. Các cấp ủy viên phụ trách các tổ chức đảng trực tiếp chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục chủ động đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ và cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, kỹ năng; huy động, phát huy vai trò, trí tuệ của lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ phong trào "bình dân học vụ số" trong cộng đồng dân cư.

Nghiên cứu bổ sung quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm với cấp ủy viên

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 14, thực hiện đổi mới cách thức tổ chức, bảo đảm thực sự hiệu quả. Ban cũng được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu ban hành quy định mới thay thế Quy định số 213 ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh, kịp thời cung cấp văn bản, tài liệu của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, tổ chức đảng, thông tin sinh hoạt chi bộ lên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, học tập.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm, hợp nhất các loại báo cáo hiện nay; bảo đảm tinh gọn báo cáo, hiệu quả, thông suốt thông tin, sát thực tiễn, phù hợp yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu tham mưu xây dựng quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đồng thời, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng đảng phí; khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên; hướng dẫn, đánh giá, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống phần mềm phục vụ triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong Đảng, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai cấp phát thẻ đảng viên thường xuyên. Ban cũng được giao rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 169 ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp. Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2025.