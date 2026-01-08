Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tại phiên họp ngày 28/11/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương báo cáo về 2 đề án này.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất danh sách 29 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc diện Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, không có chức năng quản lý nhà nước. Thủ tướng giao nhiệm vụ đối với hai tổ chức này theo đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất thực hiện cơ chế Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được Đảng, Nhà nước giao.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các hội; rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức, các pháp nhân trực thuộc, chỉ giữ lại những tổ chức pháp nhân trực thuộc có chức năng phù hợp, cần thiết, hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích của hội.

Các vấn đề về nhà đất, tài chính và tài sản của các hội cần được giải quyết bảo đảm hoạt động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, đúng mục đích. Những nội dung này được giao hoàn thành trong quý 2/2026.

Kết luận 230 nêu rõ việc thực hiện phải bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác vận động quần chúng, tập hợp, đoàn kết các giai tầng trong xã hội vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Các hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về kinh phí, không vì mục tiêu lợi nhuận; tuân thủ pháp luật, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hướng dẫn, điều phối thống nhất của MTTQ Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên cũng được giao chủ trì tham mưu Bộ Chính trị tổng kết Chỉ thị 17/2012 về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp, tinh gọn báo chí của các hội phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau Đại hội 14 của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương được giao sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm độ tuổi phù hợp của cán bộ giữ chức danh chủ tịch hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Với các cấp ủy địa phương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu căn cứ nhu cầu, đặc điểm, tình hình thực tiễn để quyết định danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.