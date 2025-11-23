Ngày 23/11, Bộ Công an cho biết giữa lúc mưa lũ miền Trung đang vô cùng khắc nghiệt, mạng xã hội lại tràn ngập những video, hình ảnh AI ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá.

Thông tin sai sự thật được các đối tượng phát tán. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, bên cạnh các thông tin tích cực, chia sẻ với khó khăn của bà con vùng lũ, xuất hiện những đối tượng, thay vì đồng cảm, lại lợi dụng sự việc để tán phát các thông tin sai sự thật, đặc biệt là tin giả tạo bởi AI với tần suất liên tục nhằm mục đích xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý.

Một số khác lợi dụng tình hình để bịa đặt thông tin hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu nhằm câu view, kêu gọi ủng hộ trục lợi, gây nhiễu loạn thông tin, làm phức tạp tình hình và gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là bà con vùng lũ.

Những thông tin này lan truyền rất nhanh, vượt xa khả năng tiếp cận của nguồn tin chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của người dân và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của các lực lượng tại hiện trường.

Bộ Công an khuyến cáo, mỗi người dùng hãy thật tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin; cần lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI ngụy tạo nội dung gây hoang mang dư luận và cản trở những nỗ lực cứu trợ đang được triển khai từng giờ của lực lượng chức năng;

Đồng thời, tích cực chung tay lan tỏa những thông tin chính xác, góp phần hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đối với các hành vi trực tiếp hoặc tiếp tay đưa tin sai sự thật, lực lượng công an đang triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ và kỹ thuật để phát hiện, rà quét, xác minh.

Cũng theo Bộ Công an, những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết sẽ được nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định. Riêng các đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.