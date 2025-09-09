Công an TPHCM vừa có thông báo để người dân cảnh giác về trường hợp đăng tải thông tin giả lên mạng xã hội để kêu gọi từ thiện.

Cơ quan công an xác định, chủ tài khoản Facebook mang tên “Nguyen Ngoc Hieu” đã nhiều lần đăng tải các bài viết kêu gọi ủng hộ tiền cho những hoàn cảnh không có thật nhằm mục đích trục lợi.

Bài viết của "Nguyen Ngoc Hieu" đăng tải tin giả để trục lợi từ thiện. Ảnh: CA

Mới đây nhất, người này đăng tải thông tin về một trường hợp bé mồ côi ở Bình Dương cần chi phí để mổ não giành sự sống.

Hay tại một tài khoản Facebook khác, là 'hoàn cảnh' một người đàn ông ở Đồng Nai bị nhóm người bắt cóc ngay giữa ban ngày, đưa sang Campuchia rồi tống tiền gia đình...

Dưới các bài viết này dù các tài khoản facebook khác nhau nhưng đều để lại số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Ngọc Hiếu để kêu gọi từ thiện.

Công an bước đầu xác định, đây là các tin giả, không đúng sự thật, được các đối tượng đăng tải nhằm lừa đảo, trục lợi từ thiện.

Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền các bài viết trên; đồng thời cần hết sức cẩn trọng khi chuyển tiền từ thiện, chỉ nên đóng góp thông qua các cơ quan, tổ chức chính thống, được xác minh rõ ràng.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.