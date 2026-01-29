Tối 28/1, tại ngã tư Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng (phường Từ Liêm), tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai kiểm tra các phương tiện “độ” đèn siêu sáng, còi hơi gây mất an toàn giao thông.

Chỉ trong ít phút, tổ công tác đã phát hiện gần 10 trường hợp tài xế ô tô sử dụng đèn siêu sáng hoặc còi hơi trong khu đông dân cư; cá biệt có trường hợp vi phạm đồng thời cả hai lỗi.

Như trường hợp tài xế Lê Quang H. (quê Thái Nguyên) điều khiển ô tô mang biển số 20G-003.XX, cảnh sát phát hiện xe lắp thêm 2 còi hơi và đèn siêu sáng.

Tài xế H. cho biết, do ô tô có kích thước, tải trọng lớn nên nếu sử dụng còi theo nhà sản xuất sẽ không đủ công suất, âm thanh nhỏ, các phương tiện khác không tránh đường.

"Nhiều lúc bấm còi cũng thấy người đi đường giật mình nhưng lỡ lắp rồi nên cũng dùng tạm", tài xế H. trình bày.

Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về hai lỗi trên.

Riêng lỗi lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước hoặc phía sau xe, tài xế sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với lỗi sử dụng còi trong thời gian từ 22h đến 5h hôm sau tại khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tài xế sẽ bị phạt 900 nghìn đồng.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế Hà Thái D. (quê Thanh Hóa) trình bày do thường di chuyển trên các tuyến đường đèo, hay có sương mù và ít đi trong đô thị lớn nên đã lắp thêm đèn siêu sáng để quan sát rõ hơn.

“Lâu rồi tôi mới lái ô tô ra Hà Nội nên quên tắt đèn siêu sáng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm để không ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác”, tài xế D. nói.

Thiếu tá Phạm Văn Sơn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết còi hơi có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn, nhất là tại các đô thị; nhiều trường hợp tai nạn xảy ra do người điều khiển phương tiện bị giật mình khi xe phía sau bấm còi hơi.

Bên cạnh đó, việc tài xế “độ” đèn siêu sáng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi gây lóa mắt, “mù tạm thời” đối với người đi ngược chiều.

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường xử lý hành vi lắp thêm còi hơi, đèn siêu sáng gây mất an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ sử dụng hệ thống camera AI để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm này”, Thiếu tá Phạm Văn Sơn thông tin.