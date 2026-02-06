XEM CLIP:

Khoảng 21h20 ngày 5/2, trên đường Phúc La (đoạn trước chung cư CT4C Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội), một nhóm trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 12 đã nhảy múa theo tiếng còi ô tô tải.

Ban đầu, các em đứng sát lề đường. Khi thấy các ô tô tải lắp còi hơi, trang trí nhiều dải đèn LED màu sắc nhấp nháy, nhóm trẻ liên tục ra tín hiệu giống như yêu cầu tài xế bấm còi.

Nhóm trẻ em đứng nhảy múa theo tiếng còi ô tô tải. Ảnh: Đình Hiếu

Khi tài xế bấm những hồi còi hơi kéo dài theo nhịp, nhóm trẻ tỏ ra thích thú, nhảy múa ngay gần làn xe chạy. Càng có nhiều tài xế bấm còi, các em càng phấn khích, tiến dần ra giữa đường để nhảy múa.

Thậm chí, các em còn chạy ngang qua đường, đứng trên dải phân cách giữa đường để ra tín hiệu cho tài xế ở cả hai chiều lưu thông cùng bấm còi.

Nhóm trẻ em chạy qua đường để lên dải phân cách giữa. Ảnh: Đình Hiếu

Các em ra đường nhảy múa theo tiếng còi ô tô. Ảnh: Đình Hiếu

Em H.P. (11 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, hành động ra tín hiệu để tài xế bấm còi còn gọi là “chích kèn”, một trào lưu đang lan truyền trên mạng xã hội TikTok.

“Em được các bạn rủ ra đường để xem 'chích kèn'. Khi nghe tiếng còi xe kết hợp với đèn LED, em cảm thấy rất phấn khích”, em H.P. chia sẻ.

Trẻ em vui chơi dưới lòng đường mà không biết tai nạn luôn rình rập. Ảnh: Đình Hiếu

Hành vi tưởng chừng vô hại trên của các em tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc các em đứng sát lòng đường để nhảy múa hoặc băng qua đường không đúng nơi quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện giật mình không kịp phanh xe dẫn đến va chạm, tai nạn nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, một bộ phận tài xế cố tình “độ” đèn gây chói mắt cho người đi ở chiều ngược lại, ''độ'' còi tạo ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và đời sống của người dân sinh sống hai bên đường.

Ngày 2/2, Công an xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị) đã mời 23 học sinh THCS cùng phụ huynh đến làm việc, sau khi phát hiện các em ra đường nhảy múa theo tiếng còi xe tải và quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Tại buổi làm việc, lực lượng công an đã phân tích, giải thích cho các em và gia đình nhận thức rõ sự nguy hiểm của hành vi ra đường nhảy múa gây mất trật tự an toàn giao thông. Các học sinh và phụ huynh đã cam kết không tái diễn hành vi tương tự.