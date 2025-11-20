Chiều 20/11, Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04, Bộ Công an) tổ chức tọa đàm truyền thông về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Tại buổi tọa đàm, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng – Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – cho biết dự án Luật An ninh mạng 2025 được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015.

Theo Thượng tá Tùng, việc hợp nhất hai luật đòi hỏi bổ sung nhiều quy định của Luật An toàn thông tin mạng 2015 vào Luật An ninh mạng 2018 để bảo đảm tính thống nhất. Dự án luật cũng bổ sung một số nội dung mới nhằm phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học – công nghệ, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh mạng tại Việt Nam.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng phải biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện A05 nhấn mạnh việc bổ sung các quy định mới về an ninh dữ liệu là rất cần thiết trong bối cảnh các bộ, ngành và địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, dữ liệu lớn nội ngành và các hệ thống dữ liệu thành phần.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết một nội dung quan trọng của dự thảo Luật An ninh mạng 2025 là quy định trách nhiệm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải định danh địa chỉ IP và cung cấp thông tin cho lực lượng chuyên trách khi có yêu cầu.

“Địa chỉ IP là địa chỉ kỹ thuật số gán cho thuê bao Internet hoặc thuê bao di động, dùng để xác định người sử dụng thiết bị truy cập mạng. Tuy nhiên, hiện việc định danh IP còn gặp khó khăn do quá trình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6, nâng cấp hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ và sự thiếu đồng bộ trong quản lý tài nguyên,” Thượng tá Tùng cho biết.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, theo đại diện A05, hiện vẫn có nhiều địa chỉ IP không thể xác định chính xác người sử dụng, gây khó khăn cho công tác điều tra và xử lý vi phạm. Vì vậy, quy định bắt buộc định danh địa chỉ IP trong dự thảo Luật An ninh mạng 2025 là cần thiết để phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ lực lượng chức năng khi điều tra các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức chính trị phải dành tối thiểu 10% tổng kinh phí phát triển dự án, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ để bảo đảm an ninh mạng. Đây là quy định mới, thể hiện chỉ đạo của Chính phủ nhằm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin an toàn, đủ sức ứng phó với các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp trong nước và quốc tế.

Dự thảo đồng thời khuyến khích cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn – quy chuẩn, góp phần nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ.